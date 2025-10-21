Atlantik- Akdeniz Geçiş Rotaları Global Ports Holding’e Emanet

Fas’taki Kazablanka Kruvaziyer Limanı’nı portföyüne katmak için sözleşme imzalayan Global Ports Holding, işlettiği liman sayısını 32’ye çıkardı.

Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve portföyündeki 19 ülkeden 32 kruvaziyer limanıyla dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), sektördeki konumunu güçlendiriyor. Dünyanın en önemli kruvaziyer geçişi rotası olan Atlantik-Akdeniz geçişindeki varlığını güçlendiren Global Ports Holding, Fas’taki Kazablanka Kruvaziyer Limanı’nı portföyüne katmak için sözleşme imzaladı.

Sözleşme 15 yıllık imtiyaz, 20 yıl uzatma opsiyonu ile birlikte imzalanan anlaşma ile ilgili Global Yatırım Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na şu açıklama yapıldı: “Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Ltd ("GPH"), Fas'ın önemli limanlarından olan Kazablanka Kruvaziyer Limanı'nın işletilmesine ilişkin 15 yıllık imtiyaz sözleşmesini, 20 yıl uzatma opsiyonu ile birlikte, imzalamıştır. Söz konusu imtiyaz, Fas Liman İdaresi (ANP) tarafından düzenlenen rekabetçi ihale süreci sonucunda, %51 oranında pay sahibi olan GPH liderliğindeki ortak girişim tarafından kazanılmıştır. Liman operasyonlarının 2026 yılı başında devralınması beklenmektedir.”

Anlaşma hükümleri uyarınca, Global Ports Holding liderliğindeki ortak girişim, Fas Liman İdaresi’ne belirli bir tutarda tek seferlik ön ödeme gerçekleştirecek ve imtiyaz süresi boyunca yıllık ödemelerde bulunacak.

Hızla büyüyen bir merkez

Kazablanka, Atlantik Okyanusu kıyısında stratejik bir konuma sahipken Kanarya Adaları, Madeira, Lizbon, Cebelitarık ve Akdeniz rotalarına bağlanan Batı Afrika ve Atlantik güzergâhları üzerinde yer alıyor. Tesis; 650 metrelik rıhtım, üç yolcu köprüsü, 44 otobüslük otopark ve uluslararası standartlarda tasarlanmış bir deniz terminali içeriyor. 350 metreye kadar uzunluktaki gemileri ağırlayabiliyor ve yılda 450.000’den fazla yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye sahip. Bu sayede Kazablanka, Batı Akdeniz ve Transatlantik kruvaziyer rotalarında hızla büyüyen bir merkez konumuna geliyor.

Sözleşmenin imzalanması, Global Ports Holding için Atlantik ve Batı Akdeniz bölgesindeki varlığını daha da güçlendiren stratejik bir adım niteliğinde. Kazablanka; La Goulette, Las Palmas ve Mindelo’nun da yer aldığı güçlü Global Ports Holding liman ağına katılarak Kanarya Adaları, Batı Afrika ve Batı Akdeniz’i birbirine bağlayan bir koridorun parçası haline geldi. Liman aynı zamanda Avrupa ile Karayipler arasındaki transatlantik kruvaziyer rotaları için kilit bir geçit görevi üstlenecek.

Fas’ın en büyük kenti olan Kazablanka, kruvaziyer yolcularının ülkenin zengin kültürel ve tarihi mirasını keşfetmeleri için önemli bir giriş kapısı konumunda. Başkent Rabat’tan büyüleyici Marakeş’e uzanan bu güzergâh, 2030 FIFA Dünya Kupası öncesinde tamamlanacak yeni hızlı tren hattıyla 1 saat 12 dakikada erişilebilir olacak.

Fas Liman İdaresi, yeni kruvaziyer terminali ve tüm bileşenleri için yaklaşık 72 milyon Euro yatırım yaptı. Casablanca Cruise Port 2024 yılında yaklaşık 150.000 transit yolcu ağırladı; bu rakamın 2025’te 180.000’e ulaşması bekleniyor.

Sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacak

Dünyada Kanada’dan Singapur’a kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada hizmet verdiklerini kaydeden Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman, “Kazablanka Kruvaziyer Limanı, genişleyen bölgesel ağımıza önemli bir katkı sağlayarak Atlantik ve Akdeniz'deki varlığımızı güçlendiriyor. Modern tesisleri ve stratejik konumu, onu köklü ve gelişmekte olan kruvaziyer destinasyonları arasında ideal bir bağlantı noktası haline getiriyor. Olağanüstü hizmetler sunmak, kruvaziyer deneyimini geliştirmek ve Fas kruvaziyer turizminin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmak için Fas Liman İdaresi ve tüm paydaşlarla yakın iş birliği yapmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.