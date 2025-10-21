Arkas Rail’in Lokomotifleri Raylarda

38,5 milyon euro yatırımla siparişi verilen 5 lokomotifin 3’ü Türkiye’ye getirildi. Çevreci lokomotifler Türk sanayisinin büyümesine ve rekabet gücüne katkı sağlayacak.

Arkas Lojistik Grubu bünyesinde yer alan Arkas Rail tarafından 2023 yılında siparişi verilen lokomotiflerin 3’ü planlandığı gibi teslim edildi.

Standler Rail Valencia S.A.U tarafından yapımı gerçekleştirilen lokomotifler hem elektrik hem de dizel ile çalışıyor. Arkas Rail’in çevreci lokomotifleri Türkiye’nin sanayi şehirlerinden limanlara ithalat ve ihracat konteynerlerini tarifeli seferlerle taşıyacak.

“Demiryolu taşımacılığında büyük potansiyel var”

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas Göçmez “Türkiye, dünya ticaretinde önemli bir köprü konumunda. Avrupa’yı Kafkasya ile Orta Asya’ya ve Çin’e bağlayan Orta Koridorun en önemli parçası. Yatırımlar tamamlandığında Çin’den çıkan bir yük Türkiye üzerinden Avrupa’ya demiryolu ile kesintisiz bir şekilde ulaşabilecek. Hem ciddi bir zaman kazanılanacak hem de çevreye duyarlı bir lojistik çözüm imkanı sunacak. Arkas Rail olarak Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ile Türkiye’den Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’a kadar kesintisiz hizmet veriyoruz. Çin’den Türkiye’ye blok tren seferlerimiz de mevcut. Demiryolu taşımacılığında büyük potansiyel görüyoruz.” diye konuştu.

“Lokomotiflerimizle tüm sektörlere hizmet vereceğiz”

Arcas Göçmez; “Demiryolu taşımacılığı dünyada ve ülkemizde önemini artırıyor ve bu alana yatırımlar da artıyor. Uzun yılladır demiryoluna hem ekipman hem de kara terminali konusunda yatırım yapan bir şirket olarak bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Arkas Rail’e teslim edilen 3 lokomotifimiz ile tüm sektörlere hizmet vereceğiz. Hibrit lokomotiflerimizle demiryolu taşımacılığında müşterilerimize entegre lojistik çözümler sunacağız. Limanlar ile Organize Sanayi Bölgeleri’nin demir yoluyla birbirine bağlanması yatırımı, üretimi ve ihracatı da artıracaktır. Lokomotiflerimizin en önemli özelliği de çevreci olmaları. Elektrik ile giden lokomotiflerimiz elektrik hattının olmadığı yerlerde dizel motora geçerek kesintisiz hizmet verebiliyor.” dedi.

“Railport bize büyük güç katacak”

Diane Arcas Göçmez; “Avrupa’nın en büyük intermodal kara limanı işletmecisi Duisport ile Kartepe’de kurduğumuz kara terminali Railport’un faaliyete geçmesi Arkas Rail için de büyük bir güç kaynağı olacak. Güney’de de Mersin Yenice’deki demiryolu bağlantılı açık ve kapalı depolarımız kara limanı olarak yapıyı destekleyecek” diye konuştu.

Arkas Rail 2025 yılı sonunda gelecek 2 lokomotif ile birlikte toplam 5 lokomotif ve 700’ün üzerinde vagonu ile ihracatçıların yüklerini Kayseri, Konya, Ankara, Gaziantep Eskişehir gibi Türkiye’nin önde gelen sanayi merkezlerinden limanlara taşıyacak. Aynı zamanda limanlara gelen ithalat konteynerleri sanayi bölgelerine güvenli ve çevreye duyarlı bir şekilde ulaştırılacak. Lokomotifler Avrupa standartlarında yük taşımacılığında en güçlü ve kompakt özelliklere sahip.