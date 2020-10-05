Suudi Arabistanlı Yetkili İsimden Türk Mallarına Boykot Çağrısı

Suudi Arabistan Ticaret Odaları başkanı Türk mallarına boykot çağrısında bulundu. İki ülke arasında ticaret yapanlar Ankara ile Riyad arasındaki gerilimin bölgesel iki güç arasındaki ticarete engel olduğunu söylüyorlar.

Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler son zamanlarda dış politikadaki görüş ayrılıkları ve İstanbul’da hunharca katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı sebebiyle gergin durumda.

“TÜRK MALLARINA BOYKOT SUUDLULARIN SORUMLULUĞU”

Reuters’ta yer alan habere göre; Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan cumartesi günü Twitter’dan yaptığı açıklamada “Türk hükümetinin, hükümetimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik süregelen saldırgan tutumu nedeniyle Türkiye’ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudlu tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur” dedi.

Bazı Suudi ve Türk tüccarlar bir yıldan uzun süredir Türkiye’den ithal ürünlere gayri resmi boykot uygulandığını ifade ediyorlardı.

Vira Haber