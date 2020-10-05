Urla'da 10 Caretta Caretta Yavrusu Denizle Buluştu

DEKAMER ekibi, iki ay önce Altınköy Sitesi sakinlerinden Kardelen Kayatürk ve İrem Yener’in haber vermesi üzerine, sahilde, 108 caretta caretta yumurtası belirledi. Bölge korumaya alındı. Yumurtalardan çıkan yavrulardan 53'ü daha önce denizle buluştu. Son olarak da 10'u dün gece denize ulaştı. Diğer yavruların gelişimini tamamlayamadığı belirtildi.

DEKAMER Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, geçen yıl Çeşme Ilıca Sahili'nde, bu yıl Seferihisar Doğanbey Sahili'nde yuva tespit ettiklerini hatırlattı.

Urla'da ilk kez caretta caretta görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Kaska, "Bu yuva Urla’da ilk kez tespit edilen yuvadır ve yavrular için ilk Urlalı caretta carettalar diyebiliriz." dedi.

Kaska, caretta carettaların niçin bölgede yuva yaptığı konusunu da araştırdıklarını dile getirdi.

"YAVRULARI DENİZE ATMAYIN"

Yumurtadan çıkan yavrulara müdahale edilmemesi gerektiğini vurgulayan Kaska, şöyle dedi:

"Yavruları kesinlikle elimize alıp denize atmamamız gerekiyor. Bunun birinci sebebi, doğdukları kumsala tekrar geldikleri için kumsalı öğrenmeleri için sahili kat etmeleri önemli. İkincisi, ömrü boyunca yüzecek olan bir hayvan kaslarını çalıştırmış oluyor. Bir üçüncüsü de bizdeki göbek bağı gibi onlarda da yumurta sarısının bağlandığı bir bağ var. Buradaki koku kısmen temizleniyor bu süreçte. Dolayısıyla biz onun kumun üzerinde yürürken bu süreci doğal bir şekilde yaşamasını istiyoruz. Yani burada bir yuva var diye buraları kazıp, deşeleyip yavruları elimizle denize göndermek yanlış. Zaman zaman bunlarla da karşılaşıyoruz."

"ÇOK DUYGULANDIK"

Altınköy Koyu'nu Koruma Derneği Başkanı Jülide Sunday Özgen ise yavruların gelişimini izlemenin heyecan verici olduğunu söyledi.

Özgen, "Çok güzel bir manzaraydı. Çok duygulandık ve bizim denizimizin temiz kalmasını istiyoruz. Carettaların, fok balıklarının yaşadığı bir yer burası. Urla'nın Seferihisar'dan sonraki Çeşme'ye uzanan koyu burası. Çok temiz bir koy. Koyumuza sahip çıkmaya çalışıyoruz Altınköy Koyunu Koruma Derneği olarak burası için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Özgen, yumurtaları ilk fark eden Kardelen Kayatürk ve İrem Yener'e de teşekkür etti.

Vira Haber