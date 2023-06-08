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Fethiye'de Deniz Dibi Ve Koy Temizliği Yapıldı

Fethiye'de Deniz Dibi Ve Koy Temizliği Yapıldı

Dalgıçların deniz dibi temizliği, su altı kamerasıyla görüntülendi.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Dünya Çevre Günü dolayısıyla deniz dibi ile koy temizliği yapıldı. Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TUÇEV) öncülüğünde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu Plajı Atatürk Burnu mevkisinde düzenlenen etkinliğe, Lykia World Dalış Merkezi, Ölüdeniz Bubbles Dalış Merkezi işbirliğinde 4 gönüllü dalgıç katıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla, denizden lastik, metal, plastik ve cam gibi atıklar çıkarıldı. Dalgıçların deniz dibi temizliği, su altı kamerasıyla görüntülendi.

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Vira Haber

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