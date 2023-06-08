TCG Anadolu'nun Aksaz'daki İlk Eğitim Görüntüleri

MSB'nin sosyal medya hesabından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 1-4 Haziran'da gerçekleştirilen deniz eğitimlerinin görüntüleri paylaşıldı.

Videoda, Türk savaş gemilerinin, karada belirlenen noktaları tam isabetle vurduğu ve Mehmetçiğin helikopterlerle denize indiği anlar yer aldı.

TSK'nın en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun Aksaz'daki ilk eğitim görüntülerinin de bulunduğu videoda, Chinook tipi bir helikopterin TCG Anadolu'ya inişine de yer verildi.

Videoda, TCG Anadolu'dan helikopterle personel taşındığı, zırhlı amfibi hücum araçları (ZAHA) ile karaya çıkarma yapıldığı anlar ile yangın söndürme ve ilk yardım faaliyetleri de gösterildi.

Vira Haber