DFDS Akdeniz İş Birimi, Gücüne Güç Katıyor

DFDS Akdeniz İş Birimi, 2023 yılı itibarıyla 20 gemi ile hizmet vermeye başlayarak, sadece 5 yıl içinde gemi sayısını 12’den 20’ye çıkardı. DFDS Akdeniz İş Birimi, aynı zamanda güçlendirdiği intermodal altyapısı ile Türkiye ve Avrupa arasındaki güvenli ve hızlı taşımacılık çözümlerini de sürekli geliştiriyor.

Pendik, Yalova, İzmir, Ambarlı ve Mersin limanları ile Türkiye’deki operasyonlarını yürüten DFDS Akdeniz İş Birimi, 2018 yılında yalnızca Trieste limanına hizmet verirken bugün Yunanistan’ın Patras, Fransa’nın Séte ve Marsilya limanları, Kuzey Afrika’da ise Tunus limanlarına taşımacılık hizmetleri sunuyor.

Yalova-Sete hattında haftalık sefer sayısını 5’e çıkararak müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusuna hizmetlerini geliştiren DFDS Akdeniz İş Birimi, 2021 yılında gerçekleştirdiği primeRail satın alması ile demiryolunu da hizmet ağına katarak çevreci ve sürdürülebilir taşımacılık çözümlerine bir yenisini kattı. DFDS Akdeniz İş Birimi’nin Ro-Ro ve demiryolunu birleştiren operasyon ağı, Türkiye ile İngiltere arasında bir köprü vazifesi görüyor ve bu sayede yurtdışı pazarlarda faaliyet gösteren firmalara İngiltere pazarında hız ve sürdürülebilir rekabet imkânı yaratıyor. Şirketin 2022 yılında hizmete koyduğu Séte-Paris hattı da Paris’e haftada karşılıklı 3 tren seferi ile Yalova’dan çıkış yapan yükleri Paris’e 6 günde ulaştırarak Türk ihracatçılarına zaman avantajı sağlıyor. DFDS Akdeniz İş Birimi, Türkiye’nin bütün bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin ve uluslararası taşımacılık firmalarının Avrupa’da İtalya, Yunanistan, Fransa, Almanya ve İngiltere ile Kuzey Afrika pazarlarına en hızlı ve en güvenli şekilde ulaşmasını sağlıyor.

DFDS, müşterilerine sunduğu üstün hizmet kalitesinin en önemli belirleyicisi olan çalışan sayısını Akdeniz İş Birimi’nin faaliyete geçtiği 2018 yılından beri sürekli arttırarak istihdama da katkı sağladı. DFDS Akdeniz İş Birimi’nin, Türkiye, Fransa ve İtalya’daki operasyonlarında görev alan 1000’in üzerinde çalışanı bulunuyor.

DFDS Akdeniz İş Birimi, Türkiye’de ayrıca denizcilik sektöründe her yıl stajyer olarak işe alınan öğrencilerin minimum %10’unun kız öğrenci olmasını garanti altına alacak iyi niyet protokolünü, 8 Mart 2021 tarihinde, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile imzaladı. Bakanlık ile gerçekleştirilen protokolde %10 taahhüt söz konusu olduğu halde DFDS Akdeniz İş Birimi bu oranı %30 olarak gerçekleştirdi. DFDS, globalde ve Türkiye’de denizcilik sektöründe kadın istihdamının artırılması doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

“Yeni ticaret rotalarında hizmet verebilecek konumdayız”

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, tüm bu gelişmelerin ışığında DFDS Akdeniz İş Birimi’nin 5. yılı için müşterilere, çalışanlara ve iş ortaklarına sağladığı faydayı en üst seviyeye çıkarmak için hizmetlerini sürdürülebilirlik, teknoloji ve inovasyona yatırım yaparak genişletmeyi düşündüklerini ifade etti. Türkiye'nin potansiyeline inandıklarını ve yeni ticaret rotalarında hizmet verebilecek konumda olduklarını belirten Hoffmann, “Bu nedenle Türkiye'deki hedefimiz daima büyümek aynı zamanda da Türk şirketlerinin potansiyellerini gerçekleştirmelerine ve küresel ticaretten daha fazla kâr elde etmelerine destek olmak. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için önümüzdeki dönemde de çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

DFDS Akdeniz İş Birimi’nin kuruluşunun beşinci yıl dönümüne özel olarak tasarlanan kutlama logosu ise, yıl boyunca şirket logosuyla birlikte kullanılacak.

Vira Haber