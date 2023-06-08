Somali Kayıt Dışı Balıkçılık Nedeniyle Para Kaybediyor

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Somali'deki kayıt dışı balıkçılığa işaret edildi.

Açıklamada, "Somali'de kayıt dışı balıkçılık nedeniyle ülke ekonomisi yılda 300 milyon dolar zarara uğruyor." ifadesine yer verildi.

Yasa dışı balıkçılık faaliyetlerinin yerel deniz kaynaklarına da zarar verdiği belirtilen açıklamada, bu durumun ülke ekonomisinin gelişmesini engellediği vurgulandı.

Uzun yıllar deniz korsanlarının varlık gösterdiği Somali sahillerinde yasa dışı balıkçılık faaliyetleri, atılan adımlara rağmen engellenemiyor.

Somali güvenlik güçleri, yasa dışı balıkçılık yapan, aralarında İranlı ve Pakistanlıların da olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

Vira Haber