Fethiye'de fiber tekne alev alev yandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kıyıya bağlı fiber teknede yangın çıktı. Alevler, itfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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Olay, saat 03.00 sıralarında, Göcek Mahallesi'nde meydana geldi. Sahil Caddesi'ndeki yat-çekek yerinde bağlı, 'La Majara Sea Ray' adlı fiber teknedeki alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesi sonucu 18 metrelik teknedeki yangın, çevredeki deniz taşıtlarına sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Vira Haber
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Etiketler : muğla, fethiye, tekne yangını
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