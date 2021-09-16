Arkas Aegean Link Regatta Yat Yarışları başlıyor

Toplam 43 tekne ve 400'ün üzerinde yelkencinin katılacağı Arkas Aegean Link Regatta, Çeşme parkurunda yelken sporcularının kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Yarışlarda Yelken Federasyonu'nun belirlediği kurallar ve Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs pandemisi önlemleri çerçevesinde katılanların güvenli yarışabilmeleri için gereken tüm tedbirler bu yıl da uygulanacak. IRC A 0-1-2-3-4, IRC B 1-2-3 ve Destek 1-2-3 kategorilerinde yarışacak takımlar 3 gün süresince Çeşme Marina, Sakız Boğazı, Kara Ada ve Ilıca Koyu güzergahında rüzgarla buluşacak. Yarış, Ilıca Körfezi, Çeşme Merkezi ve Ovacık’taki plajlardan izlenebilecek.

Arkas Aegean Link Regatta’da geride kalan 3 yılda 152 tekne, 1400 civarında yelkenci mücadele etti. Organizasyonda yarışı kazanan teknenin bir yıl boyunca elinde bulundurduğu overall kupası, bir yıl sonraki yarışta yeni şampiyona veriliyor. Yarışı 5 yıl üst üste kazanan tekne ise kupanın daimi sahibi olacak. Geçen yılın şampiyonu Orchestra yarışın ilk gününde komiteye kupa devrini yapacak, 19 Eylül Pazar günü ise yarışın şampiyonu kupanın yeni sahibi olacak. Pandemi önlemleri çerveçesinde yarışın ödül töreni yapılmayacak.

Vira Haber