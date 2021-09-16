Rolls-Royce, Yatlar İçin Yeni IMO III Tahrik Sistemlerini Ve Diğer Sürdürülebilir mtu Çözümlerini Pazara Sunuyor

Yapılan açıklamada, halihazırda kullanıma sunulmuş olan ilk büyük yatların, IMO III emisyon yönetmeliklerine göre sertifikalandırılmış olan mtu 4000 Serisi temelli sistemle çalıştıkları ifade edildi. Seri üretim yatlara yönelik egzoz gazı arındırmalı mtu 2000 Serisi tahrik sistemlerinin ise Nisan 2022'den itibaren yepyeni bir ürün olarak piyasada yerini alacağı belirtildi.

Rolls-Royce'un İtalya-La Spezia'daki Güç Sistemleri iş biriminin Yat Yetkinlik Merkezi Başkanı Nicola Camuffo konuyla ilgili olarak, “Yat üreticilerinin ve operatörlerinin sürdürülebilirlik ve Paris İklim Anlaşması hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan yeni teknolojilerimizin devamı gelecek.” şeklinde konuştu. Rolls-Royce, geliştirdiği bu yeni mtu çözümlerini Cannes ve Monaco'daki yat show’larında sergileyecek.

Rolls-Royce, 2022 Baharından İtibaren Seri Üretim Yatlar İçin IMO III Tahrik Sistemi Sağlamayı Hedefliyor

Yeni nesil mtu Serisi 16V2000M97L motorlar, Nisan 2022'den itibaren entegre egzoz gazı arındırma sistemiyle birlikte satışa sunulacak. Yapılan bu entegrasyon, seri üretim yatların Emisyon Kontrol Alanları (ECA) olan Kuzey Amerika kıyıları, Karayipler ve Kuzey ve Baltık Denizleri gibi koruma altındaki alanlarda yolculuk edebilmelerine olanak sağlayacak. Ayrıca, Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) ünitesi bulunan sistemlerin partikül ve nitrojen oksit emisyonları önemli ölçüde azalacak. IMO III tahrik sistemleri ilk kez bu sonbaharda teslim edilecek ve 2022'nin başından itibaren bir seri üretim yat üzerinde test edilecek. mtu 2000 Serisinin diğer motor çeşitleri ise IMO III standartlarına uygun kullanım için kademeli olarak sunulacak.

Bu kapsamda Bilgin Yat’ın ürettiği MY Tatiana, IMO III şartlarını karşılayan en yüksek ve güvenilir teknolojiye sahip mtu motorlu ilk yatlardan biri oldu. Özel olarak ayarlanmış bir SCR sistemine sahip olan 2560 kW’lık mtu 4000 M03 Serisi’nden güç alan iki 16 silindirli motor, 19 knot'luk azami hıza çıkabildiği belirtildi.

Rolls-Royce, 2023'ten İtibaren Seri Üretim Yatlar İçin mtu Hibrit Tahrik Sistemlerini Piyasaya Sürüyor

Rolls-Royce ilk olarak, mtu 2000 Serisi motorlar ve güç aktarma aksamı başına yaklaşık 1.000 ila 1.939 KW’lık bir aralığı kapsayacak değişken elektrik gücüyle seri üretim yatlar için hibrit çözümler sunacak. Sistem, yanmalı motorlara ek olarak elektrikli motor, şanzıman, batarya, kontrol ve izleme sistemleri ile diğer elektronik bileşenler de barındıracak. Rolls-Royce'un mtu serisi hibrit sistem konsepti, farklı gemi türleri ve boyutları için standartlaştırılmış bileşenler ve konseptler içeren modüler bir yapı kitinden oluşuyor. Bu hibrit sistem yatlar için sessiz, düşük titreşimli ve düşük emisyonlu seyir ile yüksek performans ve konfor açısından önemli avantajlar sağlıyor. Tamamen elektrikli çalıştırmada ise kükürt, nitrojen oksit ve partikül emisyonu oluşumunun önüne geçiliyor.

Yatlara Yönelik mtu Motorları, Sürdürülebilir Yakıtlar İçin 2023 İtibarıyla Hazır Hale Geliyor

Yapılan geliştirmeler ile mtu 2000 ve 4000 Serisi yat motorlarının, 2023'ten itibaren e-dizel ve ikinci nesil biyoyakıtlar gibi sürdürülebilir EN 15940 yakıtları için onay alarak, iklim açısından nötr bir seyir sağlanmasına olanak tanıyacağı ifade ediliyor. Bu yakıtlara örnek olarak ise atıklardan karbon-nötr olarak üretilebilen, düşük emisyonlu, temiz ve verimli yanma sağlayan HVO (Hidroişlenmiş Bitkisel Yağ) biyoyakıtı gösteriliyor.

Öte yandan Rolls-Royce Güç Sistemleri mühendisleri, yakıt hücresi sistemleri ve metanol motorları gibi diğer yeni teknolojiler üzerinde çalışmaya devam ediyor. La Spezia'daki Yat Yetkinlik Merkezinde ise şirket, yeni tahrik sistemlerinin geliştirilmesi ve entegrasyonu için tersanelere teknik destek sunuyor.

Konu hakkında yorumlarını paylaşan Rolls-Royce İtalya-La Spezia'daki Güç Sistemleri iş biriminin Yat Yetkinlik Merkezi Başkanı Nicola Camuffo, “Yat sahiplerinin, tersanelerin ve ilgili altyapıların özel ihtiyaçları gelecekte farklı tahrik konseptleri gerektirecek. Bu doğrultuda pilot uygulamalar yoluyla yeniliklere odaklanıp, ortaklaşa ilerleme sağlamak için müşteriler ve diğer uzmanlarla fikir alışverişinde bulunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Vira Haber