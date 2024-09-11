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Fethiye’de Lastik Bot İçinde 2 Göçmen Kaçakçılığı Şüphelisi Yakalandı

Fethiye’de Lastik Bot İçinde 2 Göçmen Kaçakçılığı Şüphelisi Yakalandı

Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen lastik bot içinde 2 düzensiz göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Karada ise 17 düzensiz göçmen yakalandı.

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Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve olay ile bağlantılı olarak Eşen İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken yapılan takip neticesinde karada 17 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) yakalandı.

Vira Haber 

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