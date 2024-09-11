Fethiye’de Lastik Bot İçinde 2 Göçmen Kaçakçılığı Şüphelisi Yakalandı

Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve olay ile bağlantılı olarak Eşen İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken yapılan takip neticesinde karada 17 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) yakalandı.

Vira Haber