Tunceli’de Doğal Göle, 80 Bin Pullu Yavru Sazan Bırakıldı

Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Kırdım Köyü Mirova Mezrası’nda bulunan doğal göle, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 'İç Sularda Balıklandırma Projesi' kapsamında 80 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı. Pülümür’e 100 kilometre uzaklıkta Bingöl ve Erzincan sınırında bulunan doğal göl, güzelliğiyle göz kamaştırırken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışma ve denetimlerini sürdürecekleri belirtildi.

Vira Haber