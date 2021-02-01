Fethiye'de Rengi Turkuaza Dönen Deniz Görenleri Şaşırttı
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz ile Kelebekler Vadisi'nde deniz suyu turkuaz renk aldı. Kaynak: Fethiye'de rengi turkuaza dönen deniz görenleri şaşırttı
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Muğla'nın Fethiye ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Kelebekler Vadisi Plajı'nda, yağışın ardından denizin rengi değişti.
Ölüdeniz ile burada denizin rengi, turkuaza dönüştü.
Denizin rengi drone ile havadan görüntülendi.
Salgın nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan az sayıda turist, Ölüdeniz'deki eşsiz manzarayı fotoğrafladı.
Vira Haber
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