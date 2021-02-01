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Balık Tutarken Denize Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Balık Tutarken Denize Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde balık tuttuğu kayalıklardan denize düşen Kırgızistanlı genç hayatını kaybetti.

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İddiaya göre, Faralya Mahallesi Aktaş mevkisine üvey babasıyla balık tutmaya giden Kırgızistanlı Nurzighigit Zhenishbekov (18), kayalık alandan denize düştü.

Yardım istenmesi üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekibi, Zhenishbekov'u denizden çıkardı.

Hayatını kaybettiği belirlenen Zhenishbekov'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Vira Haber

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