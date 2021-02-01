Bilgi Çağı Buluşmaları WisdomEra ile Başladı

Farklı iş kollarındaki sektörel birikimi akademik bilgiyle bir araya getiren dijital dönüşüm projeleri, disiplinlerarası ARGE çalışmaları ve girişimcilik faaliyetleriyle öne çıkan İstinye Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi tarafından düzenlenen Bilgi Çağı Buluşmalarında akademisyenlerini bir araya getiriyor.

AKADEMİSYENLER DİSİPLİNLER ARASI PROJELERDE BİR ARAYA GELİYOR

Akademisyen buluşmalarının her hafta farklı bir disiplinde gerçekleştirilen projenin değerlendirilmesiyle devam edeceğini belirten İstinye Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Ceylan Adıgüzel, ‘’Uluslararası akademik bilgi birikimi ve sektör tecrübesi yönünden çok güçlü olan akademik kadromuzun, disiplinler arası çalışmalarını artırmak ve desteklemek amacıyla başlattığımız Bilgi Çağı Buluşmaları; Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Levent Korkmaz’ın, yazılımını kendi gerçekleştirdiği WisdomEra projesi çerçevesinde yapay zekâ, makine öğrenmesi, karar destek sistemleri ve veriyi işlemede doğru yazılımın önemini anlattığı konuşmasıyla başladı.’’ dedi.

‘’İKİ FARKLI DİSİPLİN ARASINDA KÖPRÜLER KURUYORUM’’

Medikal onkoloji alanında uzman bir tıp hekimi olan ancak mesleki çalışmalarını yapay zekâ, makine öğrenmesi ve veri analizi konularıyla birlikte sürdüren Dr. Levent Korkmaz, yazılımını gerçekleştirdiği WisdomEra projesinin doğuş hikayesini şöyle anlattı: ‘’Çocukluğumdan beri mühendislik ve yazılım dünyasındaki gelişmeler üzerinden hayatımı şekillendiriyorum. Çok küçük yaşlardan itibaren mühendislik alanında kendimce projeler geliştirmeye çalışıyordum. Veri analizleri ve yazılım teknolojileri çok ilgimi çekiyordu. Mesleğimle ilgi alanımı birleştirerek onkolojik verileri işleyen yazılım projeleri geliştirdim. Bu işe ilk başladığımda yazılımları başka birilerine yaptırdığımı düşünenlerin sayısı çok fazlaydı. İnsanlara farklı alanları birleştirerek çalışabilmenin önemini anlatmak için disiplinler arasında köprüler kurmak zorundaydım. Bir yandan tüm sabrımla sınırları zorlayarak insanların ön yargılarını yıkarken diğer yandan yapay zekâ konusundaki ilgim ve doğru veri kullanımına yönelik çalışmalarımı farklı bir noktaya taşıma hedefi doğrultusunda WisdomEra’yı kurdum. Projeye kalpten inanan yol arkadaşlarımızla birlikte ülkemizden dünyaya açılan bir veri analizi şirketi olmak için çok çalışıyoruz. Etkin veri yönetimi yetkinliklerine sahip bir karar destek sistemi olan WisdomEra; yapay zekânın çok önemli noktalarına temas eder ve yol haritası sunar hale geldi.’’

‘’YAPAY ZEKAYI ANLAMAK İÇİN ÖNCE İNSAN BEYNİNİ ANLAMALIYIZ’’

Karar verme sistemleri hakkında bilgi veren Dr. Levent Korkmaz: ‘’ Yapay zekayı anlamak için önce insan beynini anlamalıyız. İnsan beynini iyi anlamazsak, insan beyni nasıl çalışır bilmezsek, yapay zekâ hakkında kuracağımız tüm cümlelerin altı boş kalır. Yapay zekâ teknolojilerinin tamamı insan beyninde yer alan sinir sistemini taklit etme üzerine inşa ediliyor. Yapay zekâ için kısaca bilgisayar ve bilgisayar kontrolündeki bir makinenin çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyetidir diyebiliriz. Tam bu noktada ele almamız gereken karar destek sistemleri herhangi bir konudaki verileri analiz ederek karar vermede yardımcı olan sistemlerdir. Yapay zekâ kullanılarak üretilen modellerden üretilen çıktıların karar vermede kullanıldığı sistemlere genel olarak karar destek sistemleri diyebiliriz.’’ dedi.

‘’YAPAY ZEKÂ ÇAĞINA UYGUN HEDEFLER BELİRLEMELİYİZ.’’

Yazılım sistemlerinin yapay zekâ teknolojileri için çok önemli olduğunun altını çizen Korkmaz, ‘’Yazılımlar bizim birtakım kontrolleri sağladığımız veriler arasındaki ilişki sürecini örüntülü sistemde bağlamımızı sağlıyor. Beyindeki sinir hücreleri ve aralarındaki ağ ile veriler analiz edilir. Yazılımda da verilerdeki birtakım özellikler kontrol edilerek çıktılara ulaşılıyor. Yazılım ve bilgisayarın birbirileri olmadan tek başlarına hiçbir değerleri yok. Bugün artık günlük hayattaki birçok işlem, bizleri taklit eden makineler ve içerdikleri yazılımları ile yapılıyor. Yapay zeka çağında olduğumuzu kabul edip buna uygun çalışmalar yapmalı ve bu doğrultuda hedefler belirlemeliyiz. Tarihe baktığımızda herhangi bir konuda içinde yaşadığı çağı iyi anlamayan toplumlar, zihinsel olarak geri kalmaktan, devletler de yıkılmaktan kurtulamamışlardır. Gelişen teknolojiye karşı durmak yerine, yapay zekânın daha düzgün nasıl yönetileceği konusu üzerine kafa yormak gerekiyor. Herkes kendi alanındaki yapay zekânın uzmanı olmalı.’’ sözleriyle çağı yakalamanın önemine değindi.

“VERİ İŞLEME KONUSUNA BİR SANAT DALI GİBİ YAKLAŞIYORUZ’’

Yapay zekâ çalışmalarında verinin doğru anlaşılmasının ve etkin kullanılmasının çok önemli olduğu gerçeğinden hareketle WisdomEra’yı kurduklarını belirten Dr. Levent Korkmaz, ‘’Bir sanat dalı olarak ele alabileceğimiz veri işleme sürecinde adeta bir resim, bir halı yapıyor gibi motifler çıkarırsınız. Biz de bu doğrultuda herkesin kendi uzmanlık alanında kendi elindeki veriyi işleyebileceği bir ekosistem yaratmaya çalıştık ve Yeni Bir Çağ WisdowEra İle Başlıyor sloganıyla projemizi hayata geçirdik. Yapay zekânın doğru çalışmasının en önemli şartı olan verinin doğru analiz edilmesi ve karar destek algoritmalarının oluşturulması süreçlerinde kullanıcısına büyük avantajlar sağlayan WisdomEra, aktarılan bu veriler yardımıyla data marketing, veri analizleri ve simülasyonlar yaparak iş modelinizin veri yapısını düzeltiyor. Klasik kural algoritmalarına ek olarak içerisinde karar ağacı diyagramları bulunduran WisdomEra’nın hızlı yanıt sistemiyle, kullanıcılar kendi algoritmalarını eğitebilme fırsatı buluyor.’’ sözleriyle yazılımın desteği ile yapılabilecek veri analizi ve uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Vira Haber