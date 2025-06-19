İTÜ Öğrencilerinden Sintine ve Balast Farkındalığı

“Marmara Denizi Balast ve Sintine Kirliliği Hakkında Farkındalık Geliştirilmesi” başlığını taşıyan proje, Denizcilik Teknolojileri Kulübü öğrencileri ve sayın Doç. Dr. İsmail Çiçek danışmanlığında Marmara Denizi için çalışmalarına devam ediyor.

Balast ve sintine sularının neden olduğu çevresel sorunlara dikkat çeken proje, özellikle gemi kaynaklı kirliliğin teknik ve hukuki yönlerine ışık tutuyor. Projede görev alan gönüllü gençler; seminerler, teknik geziler ve halkla etkileşimli farkındalık çalışmaları ile Marmara Denizi’nin korunması adına aktif rol üstleniyor.

Proje çerçevesinde bugüne kadar Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Piri Reis Üniversitesi ve İTÜ Denizcilik Fakültesi gibi Türkiye'nin önde gelen denizcilik kurumlarında çevre temalı konferanslar düzenlendi. Etkinliklerde uluslararası denizcilik sözleşmeleri (MARPOL ve BWM gibi), deniz ekosistemlerine zarar veren atık türleri ve denizcilik sektörünün çevresel sorumlulukları ele alındı.

İTÜ Denizcilik Fakültesi öğrencilerinden oluşan proje ekibi, bu çalışmayla yalnızca çevresel farkındalık oluşturmayı değil, aynı zamanda gençlerin denizcilik sektöründe daha bilinçli ve sorumlu bireyler olarak yetişmesini de hedefliyor.

Proje Websitesi: https://marbalast.com/

Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/marbalast/