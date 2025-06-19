“Uluslararası Rekabet Akademisi” Markası Tescillendi

“URA – Uluslararası Rekabet Akademisi” Markası Artık Tescilli

REVAK, URA’yı rekabet hukuku, piyasa düzenlemeleri ve serbest piyasa ilkeleri üzerine çalışan uzmanlara yönelik bir platform olarak hayata geçirmişti. Zamanla eğitim seminerleri, çalıştaylar, sertifika programları ve akademik yayınlarla büyüyen URA, artık marka koruması altında.

Marka tesciliyle birlikte REVAK, akademinin kalıcılaşması ve tanınırlığının güçlenmesi yönünde stratejik bir adım atmış oldu.

REVAK’tan Yeni Nesil Bir Akademi

REVAK, Türkiye’de adil rekabet bilincini yaymak ve bu alandaki akademik ve mesleki kapasiteyi artırmak için çalışan bir sivil toplum kuruluşu. Kuruluşundan bu yana kamuoyuna açık projeler, yayınlar ve öneriler sunan vakıf, URA’yı bu çabanın eğitim kolu olarak konumlandırdı.

URA ise yalnızca bir eğitim birimi değil. Aynı zamanda sektörel analizler, uygulamalı atölyeler ve uzmanlaşma programlarıyla sahaya dokunan bir yapı. Tescil kararı, bu bütünlüğün kurumsal olarak da tanındığı anlamına geliyor.

REVAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, akademinin kuruluş sürecine doğrudan liderlik eden isim. Avrupa Birliği, uluslararası ilişkiler ve rekabet politikaları alanlarında uzman olan Özgöker, URA’nın akademik omurgasını ve içerik vizyonunu inşa etti.

Özgöker, rekabetin yalnızca hukuki bir mesele değil; toplumsal kalkınmanın ana dinamiklerinden biri olduğunu vurguluyor. Ona göre URA, sadece bir akademi değil, “yeni bir bilinç inşası” aracı.

Kaynak:www.ifhaber.com