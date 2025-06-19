AROYA Cruises İlk Kez Bodrum Cruise Port’ta

Gemi, 1646 yolcu ve 1472 mürettebatıyla demir atarken, bu yıl Bodrum’a toplam 12 sefer planlıyor.

Aroya’nın Bodrum Cruise Port’a ilk seferi hakkında konuşan Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör, “AROYA’nın rotasında yer almak, Bodrum'un eşsiz enerjisinin ve kültürel zenginliğinin uluslararası alanda takdir gördüğünün güçlü bir göstergesidir. Bu ilk ziyaretin, uzun soluklu ve karşılıklı fayda sağlayacak bir iş birliğinin başlangıcı olacağına inanıyoruz. Aroya’nın Bodrum’a gelişi, sadece kruvaziyer turizminin çeşitliliğini zenginleştirmekle kalmıyor; aynı zamanda destinasyonumuzun özgün çekiciliğini ve benzersiz misafirperverliğini de bir kez daha ön plana çıkarıyor. Bu sefer, aynı zamanda uzun süredir titizlikle sürdürdüğümüz pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin de somut bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. Bodrum’un önümüzdeki dönemde çok daha fazla kruvaziyer gemisine ve yolcuya ev sahipliği yapacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

Global Ports Holding tarafından işletilen Bodrum Cruise Port, 2025 sezonunda önemli bir ilke tanıklık etti. Lüks kruvaziyer deneyimini Orta Doğu misafirperverliği ile harmanlayan ve Cruise Saudi tarafından geliştirilen AROYA Cruises’a ait Malta bayraklı Aroya gemisi, Türkiye sularında boy göstermeye başladı. Aroya, bugün ilk kez Bodrum’a demir attı. Kaş limanından sabah 08.00’de gelen ve gece yarısı 02.00 civarında İstanbul limanına hareket edecek olan gemide, 1646 yolcu ve 1472 mürettebat bulunuyor. Aroya’nın ilk Bodrum seferinde, liman atmosferi de bu özel ziyarete göre hazırlandı. Yolcular, kırmızı halı ve mandalina lokumu, mandalina cipsi ve limonata gibi çeşitli ikramlarla karşılanırken, Türk ezgileri çalan bir bando ve yerel halk oyunları ekibi de karşılama anına eşlik etti.

Tanıtımlarında, yolcuları Akdeniz’in büyüleyici kıyılarını keşfetmeye davet eden AROYA Cruises, Bodrum’un yanı sıra İstanbul, Kuşadası, Kaş, Marmaris, Fethiye ve İzmir gibi Türkiye’nin öne çıkan kıyı şehirlerine de uğrayacak. Şirketin 2025 yılı programında Bodrum için planlanan 12 seferin 4’ünde gemi gece yarısı 02.00 sularında limandan ayrılacak.

Karşılama sonrasında yolcular, Bodrum sokaklarına dağılarak özellikle Kumbahçe sahilinden marinaya doğru keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdi. Çarşıdaki hareketlilik gözle görülür şekilde artarken, birçok misafirin alışveriş için vakit ayırdığı ve yerel ürünlere ilgi gösterdiği gözlendi. Ayrıca, ziyaretçilerin Türk mutfağına dair sorular yönelttiği ve özellikle yöresel lezzetler hakkında bilgi almak istedikleri dikkat çekti.

Bölge turizmi açısından heyecan verici

Toplam 19 güverteden oluşan Aroya, 335 metre uzunluğu ve 1678 kabin kapasitesiyle 3362 yolcu ağırlayabiliyor. Gemi; 15 farklı restoran, 1018 kişilik tiyatro salonu, VR deneyim alanlarının da yer aldığı 20 eğlence noktası, 1858 metrekarelik çocuk alanı, 5 su kaydırağı içeren su parkı ve 1818 metrekarelik bir SPA ile denizde geçirilen zamanı unutulmaz kılacak şekilde tasarlandı. Özellikle aileleri hedefleyen gemide, bağlantılı kabin seçenekleri ve konfor odaklı hizmetler öne çıkıyor. Akdeniz’in tarihi zenginliklerini ve turkuaz kıyılarını zarafetle birleştiren Aroya’nın Bodrum’a gelişi, bölge turizmi açısından da heyecan verici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Lüks ve keşfin buluştuğu bu eşsiz deneyim, Bodrum Cruise Port’un çeşitlenen destinasyonlara verdiği önemi ve turizme olan katkısını bir kez daha gözler önüne seriyor.

‘Aroya’nın Bodrum’a gelişi, uzun süredir yürüttüğümüz pazarlama çalışmalarının somut bir sonucudur.’

Aroya’nın Bodrum Cruise Port’a ilk seferi hakkında konuşan Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör, “Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Bodrum Kruvaziyer Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, Aroya’nın Bodrum’a gerçekleştirdiği ilk seferle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“AROYA’nın rotasında yer almak, Bodrum'un eşsiz enerjisinin ve kültürel zenginliğinin uluslararası alanda takdir gördüğünün güçlü bir göstergesidir. Bu ilk ziyaretin, uzun soluklu ve karşılıklı fayda sağlayacak bir iş birliğinin başlangıcı olacağına inanıyoruz. Aroya’nın Bodrum’a gelişi, sadece kruvaziyer turizminin çeşitliliğini zenginleştirmekle kalmıyor; aynı zamanda destinasyonumuzun özgün çekiciliğini ve benzersiz misafirperverliğini de bir kez daha ön plana çıkarıyor. Bu sefer, aynı zamanda uzun süredir titizlikle sürdürdüğümüz pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin de somut bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. Bodrum’un önümüzdeki dönemde çok daha fazla kruvaziyer gemisine ve yolcuya ev sahipliği yapacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

Bodrum Cruise Port Hakkında

Bodrum Cruise Port, Global Ports Holding’in 21 ülkede işlettiği 33 limanlık ağının bir parçası olarak, kruvaziyer gemileri, Yunan adalarına giden feribotlar ve mega yatlar için kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Yüksek kapasiteye sahip liman, 350 metre uzunluğundaki iskelesiyle modern terminal, gümrüksüz satış mağazaları, seyahat acenteleri, restoranlar ve kafeler gibi çeşitli olanaklar sağlamaktadır. Stratejik konumu sayesinde Bodrum Cruise Port, yolculara şehre kolay erişim imkânı sunarken bölgesel turizme de önemli bir katkıda bulunmaktadır.

Vira Haber