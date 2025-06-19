Bodrum'un eşsiz mavisini korumak ve çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla on bir yıldır titizlikle sürdürülen Deniz Dibi Temizliği, Turgutreis'te devam etti. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte, belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibi deniz dibini temizlemek için dalış yaptı.

Gerçekleştirilen temizlik sonucunda denizden 62 kilogram atık toplandı. Çıkarılan atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla Turgutreis sahilinde sergilendi. Etkinliğin sonunda atıklar, geri dönüşüm işlemleri yapılmak üzere Konacık Mahallesi'nde bulunan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.



Deniz Dibi Temizliği etkinliği, 25 Haziran Çarşamba günü Yalıkavak Mahallesi'nde devam edecek.

Vira Haber