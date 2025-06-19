Antalya’da "100 Rüzgar Çanı" Projesi Başladı

Antalya’nın Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AKUP ekibi koordinesinde ve çevreci Güldane Şahin rehberliğinde yürütülen "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Denizden Deniz Kaplumbağalarına 100 Rüzgar Çanı Projesi" kapsamında Kahyalar Sahili’nde farkındalık etkinliği düzenlendi.

Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AKUP ekibi koordinesinde, Gazipaşa Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve çevreci kimliğiyle tanınan Güldane Şahin rehberliğinde yürütülecek olan "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Denizden Deniz Kaplumbağalarına 100 Rüzgar Çanı Projesi" kapsamında Kahyalar Sahili’nde farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Emniyet güçlerinin de destek verdiği etkinliğe Gazipaşa Anadolu Lisesi’nden 15 öğrenci katıldı.

Programda caretta carettaların yuvaları keşfedilerek koruma altına alındı. Ayrıca öğrencilere sahildeki doğal yaşam hakkında bilgilendirme yapıldı. Kum zambakları ve boğa dikenleri gibi bölgeye özgü bitkilerin tanıtımı yapılırken, sahildeki atıklar toplanarak çevre temizliği gerçekleştirildi. Etkinlik sonunda toplam 39 caretta caretta yuvası tespit edilerek koruma altına alındı.

Vira Haber