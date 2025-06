Piri Reis Üniversitesi’nde Mezuniyet Heyecanı

Piri Reis Üniversitesi Mezuniyet programında toplam 712 ön lisans, 791 lisans ve 20 yüksek lisans öğrencisi olmak üzere toplam 1.523 mezun eğitimlerini tamamlayarak diplomalarını aldı.

Törene; Mütevelli Heyeti Başkanı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Rektör Prof. Dr. Nafiz Arıca, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, İMEAK Deniz ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, İMEAK DTO Yönetim Kurulu ve PRÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Recep Düzgit, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Gülcek, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyeleri, denizcilik sektör temsilcileri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Rektör Arıca’dan Gençlere Yol Haritası

Törende konuşan Prof. Dr. Nafiz Arıca, öğrencilerin yalnızca mesleki açıdan değil, aynı zamanda toplumsal değerlere bağlı bireyler olarak da yetiştirildiğini vurguladı. “Bugün mezuniyetlerimizin ilk oturumunda sizlerle birlikte üniversitemizin Denizcilik Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olan 712 öğrencimizin bu en özel gününde mezuniyet coşkusuna şahitlik ediyor olmaktan çok mutluyuz, gururluyuz.

Çok değerli velilerimiz, bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınızın mesleklerinin piri olarak mezun olduklarını görmenin gururunu hep birlikte yaşıyoruz.

Vicdanlı, adil, değişime açık bireyler olun. Mezun olmak bir son değil, yaşam boyu öğrenmenin başlangıcıdır” dedi.

Öğrencilerin Piri Reis Üniversitesi ailesinin bir ferdi olduğunu hatırlatan Arıca, “Üniversitenin bayrağını her alanda en yükseğe taşımayı hedefleyin” çağrısında bulundu.

Tamer Kıran: “Sizler Geleceğin Anahtarını Taşıyorsunuz”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve PRÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Tamer Kıran ise konuşmasında sektöre katkı sağlayacak gençleri mezun etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

“712'si denizcilik meslek yüksekokulundan olmak üzere toplam 1523 öğrencimizi mezun ederek hayata uğurluyoruz. Gerek mezunlarımız gerekse doğdukları günden bu yana sınırsız desteklerini evlatlarımdan esirgemeyen velilerimiz uzun ve zorlu bir süreç sonrasında bugüne eriştiler.

Bu güzel eğitim kurumunun oluşmasında emekleri geçenleri de unutmamamız gerekiyor. Türk Deniz Eğitim Vakfı'nın kuruluş sürecinden başlayarak üniversitemizin bugün geldiği noktaya kadar geçen süreçte katkı ve emekleri geçen herkese buradan bir kez daha şükranlarımı sunuyor, Ahirete irtihal edenleri rahmet ve minnetle anıyorum.

Sevgili gençler, dünya ticaretinin yaklaşık yüzde seksen beşi deniz taşımacılığı ile yapılıyor. Bu nedenle ülkemizin jeopolitik konumu ve üç tarafının denizlerle çevrili olması ülkemizin denizcilik sektöründeki üst düzey çok önemli konumuna işaret ediyor. Deniz taşımacılığına ait istatistiklere baktığımızda her yıl büyüdüğümüzü görüyoruz. Bu büyüme sonuç olarak denizde ve denizcilik sektöründeki iş alanlarında çalışacak olan nitelikli gemi insanlarına duyduğumuz ihtiyacın her geçen yıl artmasına neden olurken farklı uzmanlık alanlarına sahip profesyonellere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu hepinize bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Ancak bugünü asla bir veda günü olarak görmeyin. Mezunlarımız olarak inşallah bundan sonra da Piri Reis Üniversitesi'ni hiçbir zaman unutmadan camiamız ile el ele vererek bir hayat boyu hep birlikte yürüyeceksiniz’ diye konuştu.

Kıran, gençlere Atatürk’ün “Tek bir şeye ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak” sözünü hatırlatarak şöyle devam etti: “Diplomanızı alıyorsunuz ama asıl mücadele şimdi başlıyor. Okulunuzu ve buradan aldığınız eğitimi asla unutmayın. Başarılarınızla üniversitenizi zirveye taşıyın” dedi.

Fakülteler ve Lisansüstü Öğrenciler Diplomalarını Aldı

Piri Reis Üniversitesi’nin 2024–2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’nin ikinci oturumu, öğleden sonra gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Nafiz Arıca: “Değişime açık, değer odaklı bireyler yetiştirdik”

Rektör Prof. Dr. Nafiz Arıca, öğleden sonraki törende yaptığı konuşmada, “Bu yıl toplam 1.523 öğrencimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz.

Bizler akademisyen ve idari personel olarak onları üniversite eğitimlerinde mesleklerinin piri olarak yetiştirmenin yanı sıra her defa söylediğim gibi iyi insan, iyi vatandaş ve iyi dünya vatandaşı olmalarını da hedefliyoruz.

Esasında bugünü bir bitiş olarak değil, hayatınızda sayfaların açılacağı, yeni ufuklara yelken açacağınız başlangıçların ilk günü olarak görmenizi istiyorum.

Sizlerin üniversiteden mezun olmakla 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip, yenilikçi, yaratıcı, lider, iletişim yetenekleri yüksek, sorgulayan etik bireyler olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin ve insanlığın refah ve mutluluğu için çalışacağınıza ve cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının sizlerin eseri olacağına yürekten inandım.’

Recep Düzgit: ‘Bugün elde ettiğiniz bu başarı sadece bir son değil, başlangıçların kapısıdır’

Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Recep Düzgit, törende yaptığı konuşmada mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

‘Sevgili öğrenciler, üzerinizde büyük hakları olan ailelerinizi hiçbir zaman unutmayınız. Bundan sonra atacağınız tüm adımlarda mutlaka öncelikle anne ve babalarınız olmak üzere ailenizin tavsiye ve önerilerini dikkate alınız.

Bugün karşımızda duran muhteşem tablonun oluşmasında büyük emekleri olan başta üniversitemiz rektörü olmak üzere tüm öğretim üyelerimiz ve idari kadromuza da teşekkür etmek istiyorum. Akademisyenlerimizin mezunlarımız üzerindeki emekleri paha biçilemez. Öğrencilerimize kazandığınız vizyon ve ilham için de hepinizi kutluyorum.

Sevgili gençler, sizler burada aldığınız eğitimle sadece bilgi değil, aynı zamanda değerli hayat dersleri de kazandınız. Bilginin dışında aydınlanan yolculuğunuzda, yenilikçi düşünce yapısıyla, çağın gereklerine uygun becerilerle donanmış bireyler olarak mezun oluyorsunuz. Unutmayın ki, bugün elde ettiğiniz bu başarı sadece bir son değil, başlangıçların kapısıdır. Piri Reis Üniversitesi olarak sizleri yalnızca mesleki bilgi ve becerilerle değil, aynı zamanda etik değerler ve insan sevgisiyle donatmaya hedefledik. Topluma fayda sağlayacak sorunları çözen, bakış açısıyla dünyayı güzelleştiren bireyler olmanız en büyük arzumuzdur’

“Muallimlerin sorumluluğu, eserin kıymetiyle ölçülür”

Atatürk ‘Bütün ümidim gençliktedir’ sözüne ilaveten bir söz daha söylemiş. Muallimler yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğiticileri sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti sizin maharetiniz ve fedakarlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır. Dolayısıyla muallimlerin de bu sorumluluğu asla unutmamaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum.

Son olarak, bu üniversite oluşmadan önce Türk Deniz Eğitim Vakfı, TÜDEV, sonra da bu piri reis üniversitesinin kurulmasında emeği geçen, hem ebediyete intikal eden, hem hala yaşayan tüm büyüklerimizi anıyorum. Başta üniversitenin kurucusu Metin Kalkavan olmak üzere hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz’ diyerek sözlerine son verdi.

Başaran Bayrak: “Mesleğinizi sevin, her zaman hedefiniz olsun”

İMEAK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak da törende yaptığı konuşmada, şu sözleri dile getirdi:

“Piri Reis Üniversitemizin temelleri Denizcilikte eğitimin önemini bilen, eğitime yapılan yatırımın ülkeye yapılan en büyük hizmet olduğuna inanan Deniz Ticaret Odası çatısı altında bir araya gelen büyüklerimizin maddi ve manevi katkı ve gayretleriyle atılmıştır.

1993 yılında önce Türk Deniz Eğitim Vakfı TÜDEV kurulmuş en önemli hedefini kendi üniversitesini kurmak olarak belirlemiş, uzun emek ve uğraşlar sonunda nihayet dünya kalitesi ve standartlarına eğitim ve öğretim vermek, araştırma yapmak ve küresel rekabet ortamında sinerji yaratma vizyonuyla bir reis üniversitemiz kurulmuştur.

Şimdi karşımda duran pırıl pırıl gençlere baktıkça hakikatte ne kadar önemli bir işin başarıldığını görmekten büyük mutluluk duyuyor ve gururlanıyorum.

Her meslek kutsaldır ama en kutsalı sevilerek yapılandır. Mesleğinizi sevin, iyi öğrenin, erbabı olun. Hedefsiz gemiye hiçbir rüzgâr yardım etmez. Hedefleriniz olsun. Üniversitenizden aldığınız eğitim size her alanda yol gösterecek. Yolunuz açık, denizleriniz sakin olsun”

Bayrak, konuşmasında üniversitenin kurucularına ve TÜDEV’in kuruluşuna öncülük edenlere de şükranlarını sunarak, eğitime yapılan yatırımın ülkeye yapılan en büyük hizmet olduğunu vurguladı.

Dönem Birincisinden Anlamlı Mesajlar

Mezuniyet töreninde söz alan dönem birincisi öğrenci ise yaptığı duygusal konuşmayla salondan büyük alkış aldı.

Bugün burada yalnızca bir akademik başarının kutlanmasında değil, aynı zamanda bu ülkenin geleceğine dair umutlarımızı, emeklerimizi ve sorumluluklarımızı omuzladığımız bir dönüm noktasında buluşuyoruz. Ben dün bir mühendislik öğrencisiydim, Bugün ise bir mühendis olarak karşınızdayım.

Mühendislik sadece hesap yapmak, çizim yapmak ya da tasarım yapmak değildir. Mühendislik bir ülkenin aklını, üretimini ve geleceğe olan inancını temsil eder. Okul sıralarında öğrendiğimiz her bilgi yalnızca bir mesleki kariyerin değil, bir milletin bağımsızlığının da teminatıdır. Çünkü mühendislik, bağımsızlığın üretim ve teknolojiyle mümkün olduğunu bilenlerin mesleğidir.

Bir mühendis olmamın yanı sıra ben bir Türk genciyim. Her ne kadar diplomamı alacak olsam da bu diplomayı sadece kendim için değil, bana bu toprakları vatan kılan ecdadım, özgürlüğümüzü bizlere emanet eden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve gözümü kırpmadan toprağa düşmüş aziz şehitlerimiz adına alıyorum.



Bizler Türk gençleriyiz. Bizim imhan kaynağımız, yüzyıllarca birçok kıtaya adalet götürmüş bir medeniyetin mirasıdır. Bizim vizyonumuz, Türk milleti çalışkandır, zekidir diyen bir liderin gençliğe emanetidir.



Türkiye Cumhuriyeti, bilimle, emekle ve inançla yükselmiştir ve yine bizlerin ellerinde yükselecektir” ifadeleriyle büyük beğeni topladı.

Konuşmaların ardından lisans ve lisansüstü mezunlarına belgeleri verildi. Mezuniyet, öğrencilerin büyük coşkusuyla keplerini havaya fırlatmasıyla sona erdi.

