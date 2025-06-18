Türk Bayraklı Gemilerde Güvenlik Seviyesi En Üst Düzeye Çıkartıldı



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında bölgede yaşanan güncel gelişmelere dair açıklamada bulundu. Uraloğlu, Türk bayraklı gemilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yeni bir karar aldıklarını açıkladı.

"Türk bayraklı gemilerin güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi için ISPS kapsamında güvenlik seviyesini 3'e çıkardık"

İsrail'in saldırıları neticesinde İran limanlarında uğrak yapacak ve Hürmüz Boğazı'nda seyredecek Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardıklarını bildiren Bakan Uraloğlu, "İran limanlarına uğrak yapacak ve Hürmüz Boğazı'nda seyredecek olan Türk bayraklı gemilerin güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi için Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu (ISPS) kapsamında güvenlik seviyesini 3'e çıkardık" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, 17 Haziran itibarıyla uygulamaya alınan karar kapsamında, Türk bayraklı gemilerin muhtemel güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi, limanda bulundukları süre zarfında gerekli tedbirleri alabilmeleri ve bu gemilerin erken safhada uyarılabilmesini sağlamak amacıyla ISPS güvenlik seviyesini en yüksek düzeye çıkardıklarının altını çizdi.

"Gemideki yükleme ve tahliye işlemleri geçici olarak durdurulabilecek"

Güvenlik seviyesi 3 kapsamında gemilerde uygulanacak tedbirlere ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Gemi güvenlik planı kapsamında liman tesisi ile iş birliği içinde gemi tarafından güvenlik önlemleri en üst düzeyde uygulanacak. Gemideki yükleme ve tahliye işlemleri geçici olarak durdurulabilecek. Ayrıca, gemiye malzeme, kumanya ve benzeri eşyaların teslimi esnasında malzemeler daha kapsamlı şekilde aranacak, alımları sınırlandırılabilecek veya ertelenebilecek. Gerektiğinde, malzemelerin gemiye alınması tamamen reddedilebilecek" şeklinde konuştu.

Uraloğlu ayrıca, gemiye erişimde; girişi, tek ve kontrollü bir giriş noktası ile sınırlandırma, sadece yetkili makamlarca izin verilenlere giriş izni verme, gemideki personeli yönlendirme ve gemiye giriş çıkışları geçici olarak durdurma işlemlerinin de yapılabileceğini dile getirdi.

"Sınırlı alanların aranması sağlanabilecek"

Gemi kaptanının, gemideki sınırlandırılmış alanlarla ilgili güvenlik önlemlerini arttırabileceğini söyleyen Uraloğlu, "Bu çerçevede, gemide güvenlik olayına veya varsayılan güvenlik tehdidine yakın olan, erişimin yasaklandığı ek sınırlı alanlar belirlenebilecek, sınırlı alanların aranması sağlanabilecek ve tüm gemiye erişim sınırlandırılabilecek" açıklamasında bulundu.

"Gözetim ekipmanlarının kayıt süresi de azami seviyede bulundurulacak"

Gemi çevresinde alınacak güvenlik önlemlerinin elektronik ve fiziki tedbirleri kapsadığını ifade eden Uraloğlu, "Gemi güvenliğinin kontrolü için; bütün ışıkların yakılarak gemi çevresinin aydınlatılması, gemi ve civarındaki faaliyetlerin kaydını yapan bütün gözetim ekipmanının çalışır durumda tutulması gerekiyor. Bu gözetim ekipmanlarının kayıt süresi de azami seviyede bulundurulacak" diye konuştu.



Vira Haber