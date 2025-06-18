Denizdeki Yunuslar Havadan Görüntülendi

Yamaç paraşütü pilotu Okay Güzel, Uçmakdere semalarında uçuş yaptığı sırada denizde hareketlilik fark etti. Dikkatini çeken yunusları daha yakından görüntülemek isteyen Güzel, yanında bulunan dron ile anı kayda aldı. Mavi sular üzerinde süzülen yunuslar, hem havadan hem denizden izleyenlere görsel şölen oluşturdu.

O anları anlatan Okay Güzel, "Yunusları görünce hem sevindik hem de bu güzelliği kayıt altına almak istedim. Çok güzel görüntüler ortaya çıktı" diyerek duygularını paylaştı.

Kısa bir süre deniz yüzeyinde gözlemlenen yunuslar, ardından derin sulara yönelerek gözden kayboldu. Uçmakdere ve çevresi, son yıllarda hem ekstrem sporlarla hem de doğal yaşamın zenginliğiyle doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Vira Haber