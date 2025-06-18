Sahil Güvenlik İstanbul Boğazı'nda Gösteri Yaptı

İstanbul'un önemli simgelerinden olan Kız Kulesi ve Galata Kulesi'nde selamlama gerçekleştirirken, denize 43 çizdi.

Mavi Vatanı, vatanın ve insanların güvenliği için gece gündüz fedakarca deniz ve kıyılarda görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bugün kuruluşunun 43. yıl dönümü. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri de yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda gösteri yaptı. Gösteri de denize 43 çizdi. Sahil güvenlik personeli de İstanbul'un önemli simgelerinden olan Kız Kulesi ve Galata Kulesi'nde selamlama gerçekleştirdi. İstanbul Valiliği yapılan muhteşem gösteriyi yayınlayarak Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 43. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

