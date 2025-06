İDO’nun Yeni Uygulaması ‘’Danış’’ İle Engelsiz Yolculuk

Görme engelli vatandaşlar, İDO’nun tüm terminallerinde ücretsiz olarak sunulan We Walk’un mobil uygulaması DANIŞ’ın yardımı ve yönlendirmeleriyle yolculuklarını güvenli ve konforlu bir şekilde tamamlayabilecek.

Görme engelli vatandaşların sosyal hayata daha aktif bir şekilde katılmalarını teşvik etmek amacıyla harekete geçen İDO, engelleri aşmaya yönelik anlamlı bir hizmet sunmaya başlıyor. Herkes için kapsayıcı ve eşit bir yolculuk deneyimi sağlamayı hedefleyen İDO, We Walk iş birliği ile hayata geçirdiği DANIŞ uygulamasıyla görme engelli bireylerin yalnız seyahat etme endişelerini gidermeye destek oluyor ve onları keyifli bir deniz yolculuğu yapma konusunda cesaretlendiriyor. Bu yenilikçi uygulama sayesinde deniz ulaşımında engeller kalkacak ve görme engelli yolcular, İDO’nun sunduğu DANIŞ’tan rehberlik desteği alarak tek başına konforlu ve güvenli bir yolculuk deneyim yaşayacaklar.

HİZMET KAPSAMINDA NELER VAR?

Görme engelli yolcuların İDO’nun tüm iskelelerine kolaylıkla ulaşabilmeleri için adım adım yönlendirme hizmeti sunan İDO’nun We Walk iş birliği ile sunduğu DANIŞ uygulaması, 19 Haziran itibarıyla tüm İDO iskelelerinde kullanıma sunuluyor. Özellikle dış mekanlarda, profesyonel asistanların canlı konum takibi yaparak telefon kamerası aracılığıyla yolculara rehberlik ettiği bu uygulama, birçok kolaylık sağlamakla kalmıyor yolculuğun her aşamasında görme engelli bireyler için yol arkadaşlığı ediyor. Görme engelli yolcular, DANIŞ uygulaması sayesinde iskeleye erişim, iskelede bulunan yeme içme, dinlenme, alışveriş yapma alanlarından başlayarak, bilet satın alma işlemlerinden deniz otobüsleri ve feribotlara erişim için görsel yönlendirme ile ihtiyaç duydukları her konuda eğitimli çağrı merkezi asistanlarından profesyonel desteği ücretsiz alabilecek.

DANIŞ MOBİL UYGULAMA NASIL ÇALIŞIR?

Özellikle dış mekanlarda profesyonel asistanların canlı konum takibiyle telefon kamerası üzerinden İDO’nun tüm iskelelerine kolayca erişim sağlar. Yolcunun iskeledeki yeme içme ve alışveriş gibi tüm sosyal alanlarda, terminaldeki bilet işlemleri ve tüm kişisel ihtiyaçlarının karşılanmasında veya yolculuk sırasında Deniz Otobüsü, Arabalı Feribot veya yüksek hızlı Feribot içinde istediği yeri bulmasına, gemi içi yeme içme, dinlenme gibi tüm hizmet alanlarından faydalanabilmesine yardımcı olur. Gemi içinde yer alan kafeterya, tuvalet gibi alanlara hızlı ve doğru şekilde ulaşmaları için rehberlik eder. We Walk iş birliği ile sunulan DANIŞ uygulaması, web sitesinden bilet alımından geçerli promosyonlara, kampanyalardan haberdar olup faydalanılmasından iskele için ve dijital ekranlardaki önemli görsel bilgilendirmelere kadar kullanıcıya bilgi aktararak yolculuğun kusursuz bir şekilde geçmesini sağlıyor.

İNSAN ODAKLI, ÇEVRECİ, ENGELSİZ VE HAYVAN DOSTU

Yenilikçi çözümlerin uygulanması için rol model olarak bu çalışmaların ulusal ve uluslararası kurumlara da örnek olmasını istediklerini ifade eden İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, İDO’nun son iki yılının dönüşümler ve değişimler yılı olduğunu söyledi. Orhan, her kitle için daha erişilebilir, daha kaliteli, çevreci ve sürdürülebilir hizmet sağlamak için birçok yeniliği hayata geçirdiklerini belirtti.

Orhan, konuşmasına şu şekilde devam etti: ‘’DANIŞ uygulamasıyla görme engelli vatandaşlarımıza daha erişilebilir bir yolculuk imkânı sunmak istedik. Bu uygulamadaki ücretsiz sunduğumuz asistan desteği ile hem güvenle seyahat etmelerini sağlarken, onların tek başına seyahat ve sosyalleşme cesaretini artıracak şekilde konforlu bir yolculuk yapmalarını istiyoruz. 38 yıllık deniz taşımacılığı tecrübemizle, 50 adetlik farklı özelliklere sahip gemilerden oluşan güçlü filomuzla hem yolcu hem araç taşımacılığı yaparken hep daha iyiyi sunmaya özen gösteriyoruz. Yolcularımızı, yüksek denizcilik standartlarında tasarlanmış konforlu gemiler, tüm denetimlerden üstün başarı ile geçmiş emniyetli yolculuk kriterlerine uygun gemi donanımına sahip deniz araçları ile taşıyoruz.

Marmara Denizi dışında başlattığımız seferlerle artık Ege ve Akdeniz’de de varlık göstermeye başladık. İDO olarak yalnızca ulaşımı değil, aynı zamanda bölgesel entegrasyonu güçlendiren ve deniz yoluyla yeni bir iletişim şekli sunan bir yapı inşa ettik. Eşit hizmet anlayışı çerçevesinde, engelli vatandaşlarımızın seyahat ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli koşulları oluşturarak yenilikçi ve erişilebilir hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Bunun yanı sıra, çevreye ve denizlere zarar vermeden iskele ve gemilerdeki tüm faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ve tasarlıyoruz. Çünkü ‘Deniz varsa, biz varız.’ Bu duyarlılık ve hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı her geçen gün daha ileriye taşımaya özen gösteriyoruz. Denizler yalnızca bizim sorumluluğumuzda değil, aynı zamanda tüm insanlığın ve canlıların ortak mirasıdır. Denizler hem evimiz hem de bambaşka bir yaşamlara açılan çok önemli bir kapı. Bu yüzden denizlerimizin temizliği, doğal güzelliği asla kaybolmamalı.

Sürdürülebilirlik kapsamında bu yıl hayata geçirdiğimiz ve üzerinde çalışmalara başladığımız Yeşil İskele projemiz de bu hedef doğrultusunda ilerliyor. İlgili ekip arkadaşlarımız, projeye yönelik sertifikalandırma süreçlerini titizlikle yürütmeye devam ediyor. Süreç tamamlandığında, bu projeyi tüm işletmelere örnek teşkil etmesi amacıyla duyurmak istiyoruz. Proje tamamlandığında bu konuda adım atan ilk denizcilik şirketi olarak çevreye olan özen ve hassasiyetimize önemli bir vurgu yapmış olacağız. Bununla birlikte, yedi iskelemiz "sıfır atık" yönetmeliğine uygunluk yönünden sertifika almaya hak kazandı.’’

İDO’nun cep telefonları aracılığı ile sunduğu DANIŞ Uygulaması, İDO’nun tüm terminal, iskele ve gemilerinde ücretsiz olarak ulaşımda fırsat eşitliği kapsamında görme engelli vatandaşlarımızın kullanıma imkân tanıyacak.

Vira Haber