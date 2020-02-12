Fevzi Gandur Logıstıcs deniz yolunda yüzde 38 büyüdü

Lojistik sektöründe 71 yılı geride bırakan Fevzi Gandur Logistics, 2019 yılında hizmet verdiği tüm alanlarda büyüme başarısı gösterdi. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Dündar, hava ve deniz yolunda yüzde 38, uluslararası kara yolu taşımacılığında yüzde 9, yurt içi taşımacılıkta yüzde 40, satış ve pazarlama açısından da yüzde 55 oranında büyüdüklerini açıkladı.

Lojistik sektörünün köklü geçmişe sahip markalarından Fevzi Gandur Logistics, 2019 yılını belirlediği hedeflere ulaşarak kapattı. Kara yolu, deniz yolu, hava yolu, yurt içi taşımacılık ve satış-pazarlama alanlarında hizmet ağını büyüten ve birçok yeni aktif müşteri kazanmayı başaran şirket, 2020 yılı için yeni pazar stratejileri ve yatırım hedefleri belirledi.

Havada ve denizde yüzde 38 büyüdü

Yoğun taşıma gerçekleştirdikleri hava ve deniz yolu alanlarında belirledikleri hedefin oldukça üzerinde büyüme gösterdiklerine dikkat çeken Fevzi Gandur Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Dündar, “2018 yılındaki dalgalanmayı gördükten sonra hava ve deniz taşımalarında 2019 yılı için yüzde 20’lik bir büyüme hedeflemiştik. Hedefi aşarak yüzde 38’lik bir büyüme oranıyla yılı kapattık.” dedi.

İstanbul Havalimanı'ndaki depo yatırımlarının da etkisiyle, taşıma sayılarında bir önceki yıla göre iki kat artış yakaladıklarını belirten Dündar, 2020 yılında hava ve deniz yolu taşımacılığında yüzde 100’e yakın bir büyüme oranı hedeflediklerini açıkladı.

5000’in üzerinde ihracat ve ithalat seferi

Kara yolu ile ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında parsiyel ve komple taşımalar gerçekleştirdiklerini hatırlatan Fahri Dündar, “Özellikle ithalatta yaşanan düşüşe rağmen 2019 yılında yüzde 9 oranında büyüme gerçekleştirdik. İhracat ve ithalat taşımalarında 5000’in üzerinde sefer yaptık.” diye konuştu. Araç filolarını yenilediklerini ve filoyu genişletmek üzere planlamalar yaptıklarını belirten Dündar, 2020 yılında uluslararası kara yolu taşımacılığı hacimlerinde yüzde 30’luk büyüme öngördüklerini söyledi.

Yurt içinde 50.000’e yakın sefer gerçekleştirdi

Yurt içinde 81 ile dağıtım yapabildiklerini belirten Fahri Dündar, “2019 yılında bu alanda 49.227 adet sefer gerçekleştirerek yüzde 15’lik büyümeye ulaştık. Ayrıca yurt içi taşımalarında ciromuzu yüzde 40 oranında artırdık ve Türkiye’nin öncü markalarından 4 büyük müşteriye aktif hizmet vermeye başladık.” değerlendirmesinde bulundu.

Aktif müşteri sayısı yüzde 55 arttı

Müşterilerinin birçoğuna uzun yıllardır hizmet verdiklerini aktaran Dündar, aktif müşteri sayılarını 2019 yılında yüzde 55 oranında artırdıklarını ifade etti. “CRM teknolojileri konusunda ciddi yatırımlar yaptık ve müşterilerimizi daha iyi tanıdık.” diyen Dündar, ERP ve CRM entegrasyon süreçlerini 2020'de tamamlayacaklarını, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi analiz edebileceklerinin altını çizdi.

2020’de mikro dağıtım ve Anadolu öncelikli olacak

Ege ve Akdeniz bölgelerinde yapılanmalarını güçlendirdiklerini ve pazar paylarını artırdıklarını açıklayan Dündar, 50 adetlik dedike araç yatırımı yaparak şehir içi düzenli dağıtım operasyonlarını gerçekleştirmeye başladıklarını bildirdi.

“2020 yılında dedike araç filomuzu genişletmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullanan Dündar, Anadolu Bölge Müdürlüğü organizasyonu kurarak bölgesel mikro dağıtım hizmetleri sunmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Vira Haber