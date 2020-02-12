2020 yılı ‘Patara Yılı’ ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye'yi hızla bir toparlama sürecine sokarak, 3. çeyrekte ekonomiyi yeniden artı büyümeye geçirdiklerini dile getiren Erdoğan, öncü göstergelerin, 4. çeyrek rakamı da açıklandığında 2019'un tamamını da artı büyümeyle kapatacaklarına işaret ettiğini belirtti.

Erdoğan, 2019'da faizlerin 4 ayrı indirimle yılı yüzde 12 ile kapattığını anımsatarak, bu yılın ilk ayında faiz rakamının yüzde 11,25'e gerilediğini, piyasa faizlerinin yüzde 8-10 aralığında olduğunu, Gezi olayları döneminin gerisindeki seviyeye kadar düştüğünü anlattı.

Risk göstergesinin 235'e gerilediğini, borsanın tarihin en yüksek seviyesi olan 120 binleri bulduğunu, ocak ayında yıllık bazda Tüketici Fiyatları Endeksi'nin yüzde 12,2, Üretici Fiyatları Endeksi'nin yüzde yüzde 8,8 olarak gerçekleştiğini dile getiren Erdoğan, "İnşallah enflasyonda yıl sonu hedefimiz olan yüzde 8,5'un bile altına ineceğiz." dedi.

"51,7 milyon turist, 34,5 milyar dolar turizm geliri"

Turizmde yılı 51,7 milyon turist ve 34,5 milyar dolar turizm geliriyle kapattıklarının altını çizen Erdoğan, bunu, "Turizmde patlama" olarak nitelendirdi. Erdoğan, geçen yıl ihracatın yüzde 2'nin üzerinde artarak 180,7 milyar dolara yükseldiğini, dış ticaret açığının yüzde 45 düşerken, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 76'dan yüzde 86'ya çıktığını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin çok uzun süre cari dengede fazla verir hale gelmeye başladığını vurgulayarak, kasım itibarıyla 2,7 milyar dolar cari fazla elde ettiklerini belirtti. Erdoğan, geçen hafta açıklanan ocak ayı dış ticaret rakamlarının ise bu ivmenin devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

Ocakta ihracatın aylık bazda yüzde 6,1 artarak 14,8 milyar dolara, yıllık olarak 181,6 milyar dolara ulaştığını bildiren Erdoğan, bunun şimdiye kadarki en yüksek ocak ayı ihracat rakamına tekabül ettiğini vurguladı.

Liman şehri 'Patara'

Grup toplantısında Erdoğan, turizm sektörü açısından önem taşıyan bir müjdeyi paylaşmak istediğini belirterek, 2020 yılını Patara yılı ilan ettiklerini açıkladı. Patara antik kentinin, Fethiye-Kalkan arasında bulunduğuna işaret eden Erdoğan, Likya'nın ana liman şehri olan Patara'nın, tarihlerinin de önemli sembollerinden biri olduğunu söyledi.

Osmanlı Devleti'nin, kuzey Afrika ile olan telgraf bağlantısını, Patara Telsiz Telgraf istasyonu aracılığıyla sağladığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 850 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa'nın en büyük hattının ucunda yer alan Patara istasyonu, İtalyanlar tarafından bombalana kadar ülkemize çok önemli hizmetler vermiştir. Bu telsiz telgraf istasyonunu aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıyoruz. Roma'nın bir parçası olan Likya birliğinin yönetim modeli, ABD'nin kuruluşuna örnek olacak kadar önemlidir. Likya birliğinin meclis binası, tarihi önemine binaen TBMM Başkanlığımız tarafından restore ettirilmiştir. Antik dönemden günümüze kadar ulaşan tek deniz feneri de yine Patara'dadır. Bu deniz fenerini de en kısa sürede ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Şehir kapısından su yollarına kadar, daha pek çok nadide özelliğiyle Patara'yı ülkemizin tarihi zenginliğini dünyada temsil edebilecek bir yer olarak gördük. 2020 Patara yılının ülkemize ve turizm sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Bu kampanya ile geçtiğimiz yıl 200 bine yakın turisti ağırlayan Patara'yı çok daha ileri bir yere taşımayı hedefliyoruz."

Patara Antik Kenti Nerededir?

Patara Antik Kenti Fethiye-Kalkan arasında Xanthos Vadisi'nin güneybatı ucunda bugünkü Ovagelemiş Köyü'nde yer almaktadır ve Likya'nın en önemli ve en eski şehirlerinden biridir. 1988 yılından beri kazıları sürdürülen Patara Antik Kenti, arkeolojik ve tarihsel değerlerinin yanında Akdeniz kaplumbağaları Caretta-Carettaların milyonlarca yıldır yumurtalarını bırakıp yavruladıkları ender sahillerden biri olması ile de ayrı bir öneme sahiptir.

Xanthos Vadisi'nde denize açılabilecek tek yer olması nedeniyle tarih boyunca önemli kent olma özelliğini her çağda devam ettirmiş olan Patara'nın yazıt ve sikkelerde Likya dilindeki adı Patara olarak geçer. Patara aynı zamanda Anadolu'dan Roma'ya nakledilen tahılların depolandığı ve saklandığı bir limandır.

Vira Haber