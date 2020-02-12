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Marmaris'te denizin rengi değişti

Marmaris'te denizin rengi değişti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağan sağanak yağışlar denizin rengini değiştirdi.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağan sağanak yağışlar denizin renginin değişmesine neden oldu.

Muğla'da sağanak şeklinde yağan yağmur dere kenarlarında ki çamuru dere suyuna akıttı. Bu nedenle denize akan çamurlu dere suları denizin rengini değiştirdi. Derelerde oluşan çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde denizin rengi kahverengiye döndü.

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Vira Haber

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