Çin reform yapmazsa korona virüsü pahalıya patlayabilir

Uluslararası Para Fonu IMF'nin Asya ve Pasific direktörü Changyong Rhee, Çin’ ekonomisinin daha da yavaşlaması durumunda bölgenin büyüme görünümünün risklerini artırdığını belirtti.

Çin ekonomisi daha da yavaşlarsa, yapısal reformları ve hızlı kredi büyümesine yönelik adımları gözden kaçırmaması durumunda mali teşvik tedbirleri alacak alanın bulunduğunu söyleyen Changyong Rhee, koronavirüs salgınının Asya ekonomileri üzerindeki etkisini değerlendirmek için henüz çok erken olmasına rağmen, bölgenin büyüme görünümünün risklerini artırdığını belirtti.

Changyong Rhee, "Biz bu olayı reddetmek istemiyoruz kesinlikle aşağı yönlü riski arttırıyor. Aşağı yönlü risk, Çin ile yakın bağları olan ülkeler için büyük olacak" dedi.

Vira Haber