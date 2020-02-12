BTC "Acil Müdahale Hizmeti" ihalesini MEKE kazandı

BTC Petrol Boru Hattı’nın 2020 yılında yenilenen Seviye 2 Acil Müdahale Hizmeti Sağlanması ihalesini MEKE kazandı.

2004 yılında, Türk-Amerikan ortaklığı SESMEKE şirketi tarafından verilmeye başlanan bu hizmet, 2012’den bu yana Amerikan NRC şirketi tarafından sağlanmaktaydı. Söz konusu hizmet, “Boru hattından kaynaklanan bir sızıntı olduğu takdirde acil müdahale ile zararın büyümeden önlenmesi ve kirlenen yerlerin rehabilite edilmesi” anlamına geliyor.

İhaleyi kazanan, Türkiye’nin ilk “Petrol Döküntülerine Acil Müdahale” firması olan MEKE, açık deniz petrol platformlarından limanlara, baraj göllerinden karasal boru hatlarına petrolün geçtiği her yerde koruyucu hizmetler vermektedir.

Firmanın sunduğu hizmetler sadece müdahale ile sınırlı olmayıp, önleyici mühendislik hizmetlerini de kapsamaktadır. Acil Müdahale Planı hazırlanması, Hassas Bölge haritaları yapılması, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) OPRC eğitimlerinin verilmesinin yanı sıra; TÜBİTAK destekli ilk Türk “Yayılım Modelleme” yazılımını üreten MEKE, Ortadoğu ve Kafkaslar’da aktif olarak benzer projelerde çalışmaktadır. Kendi sektöründe Türkiye’yi başarıyla temsil eden MEKE; Türkiye’de sektörün en büyük projesinde yabancı firmalara karşı tek Türk firma olarak yarışmış ve ipi göğüslemiş olmaktan gurur duymaktadır. Ülkemizdeki en büyük ekipman envanterine sahip olan MEKE’nin, ulusal ve uluslararası pek çok akreditasyonu bulunmaktadır.

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı

BP'nin %30,1 lik ortağı olduğu ve Azeri petrolünü Ceyhan Terminali’nden dünya pazarlarına ulaştıran BTC Boru Hattı, yeni yüzyılın en önemli mühendislik projelerinden biri olarak anılıyor.

Türkiye kısmını BP ve BTC ortakları adına BOTAŞ International Limited Şirketi’nin işlettiği boru hattının toplam uzunluğu 1.768 km. Hattın, 1.078 km’si Türkiye sınırları içerisinde yer alıyor. Türkiye'de 10 il ve 330 köyden geçen boru hattı ile Ceyhan’daki terminale 2006 yılından bugüne kadar 3,2 milyar varilden fazla petrol taşınmış bulunuyor.

Vira Haber