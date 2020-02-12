Alpha Marine’den Olay Araştırma ve Kök Neden Analizi semineri

Güncel konularla ilgili bilgilendirici seminerlerine devam Alpha Marine Consulting Türkiye, konusu Olay Araştırma ve Kök Neden Analizi olan semineri, 12 Mart 2020 tarihinde Marriott Asia Ataşehir otelde yapılacak. Seminerin duyurusunu kendi wep sitelerinde duyuran Alpha Marine Consulting Turkey firması seminerin konu bakımından kaçırılmaması gereken bir konu olduğunu belirtiyor.

Olay İncelemesi ve Kök Neden Analizi, günümüzde gemilerinin Güvenli Yönetiminde anlaşılması gereken ve hayati bir rol oynayan bir konu. Semineri; uzmanlık alanı ISM Kodu, ISPS Kodu, ISO Standartları, MLC, MARPOL ve Entegre Yönetimi olan Panagiotis Ex Ocean Going Master Mariner Eğitim Müdürü, Panagiotis Panagiotakopoulos verecek.

Seminer; 12 Mart 2020 tarihinde Ataşehir Marriott Otel’de 09:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Seminer ile ilgili detaylar ve başvuru formu aşağıdaki linktedir.

http://themaritimehouse.com/news-detail.aspx?id=76