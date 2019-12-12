' FGS Hamburg', Çanakkale’ye demirledi
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Alman Donanması'na ait F 220 borda numaralı savaş gemisi 'FGS Hamburg', liman ziyaretleri kapsamında Nara Limanı'na yanaştı.
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Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Alman savaş gemisi F220 borda numaralı FGS Hamburg, icra ettiği seyir sonrası Çanakkale Boğaz Komutanlığı limanına yanaştı.
Ege Denizi'nden bugün saat 08.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Alman Donanması'na ait F 220 borda numaralı savaş gemisi 'FGS Hamburg', 09.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği savaş gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörleri yardımıyla Nara Limanı'na yanaştı. Alman savaş gemisinin liman ziyaretleri kapsamında Nara Limanı'na yanaştığı öğrenildi.
Vira Haber
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Etiketler : Nara, ege denizi, savaş gemisi, Çanakkale Boğazı, liman, FGS Hamburg
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