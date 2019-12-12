Rus uçak gemisinde yangın: 1 ölü 12 yaralı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan bir kaynağın açıklamasına göre, Murmansk’ta demirli Amiral Kuznetsov gemisinde çıkan yangında 1 kişi öldü ve 12 kişi yaralandı.

Rus Kuzey Filosu da, onarım ve modernizasyon çalışmalarının yapıldığı uçak gemisinde kaynak yapıldığı yerde yangın çıktığını aktararak, yangın söndürme çalışmaları devam ettiğini ve kurtarma ekiplerinin bir askeri cansız bedenini tespit ettiğini açıkladı.

Kurtarma ekipleri ayrıca, yangın çıktığı ilk dakikalardan itibaren insanları kurtarmak için olay yerine inen bir subayı da arıyor.

Tamirat çalışmaları sırasında çıkan yangın, 600 kilometre karelik bir alana yayıldı. Olay yerine sekiz itfaiye ekibi sevk edildi.

Zvyozdoçka Gemi Tamirat Merkezi Sözcüsü Yevgeniy Gladişev, yangının geminin birinci güç odasındaki kaynak çalışmaları nedeniyle çıktığını belirtti.

Onarım işlerini yürüten Birleşik Gemi İnşaatı Şirketi, yangının kaynak işleri sırasında çıktığını, kıvılcımın mazot kalıntılarının bulunduğu kameraya düştüğünü bildirdi.

Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Amiral Kuznetsov uçak gemisinde onarım ve modernizasyon çalışmaları yapılıyor. Gemide elektrik ve enerji sistemleri, radyo elektronik silahlar, hava savunma araçları ve diğer elemanlar modernize ediliyor. Çalışmaların 2020 yılında tamamlanması ve geminin 2021’de test edilmesi planlanıyor.

Vira Haber