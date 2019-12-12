Deniz Trafik Operatörleri Derneği DEÜ'deydi

Deniz Trafik Operatörleri Derneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi tarafından bu yıl 24.’sü düzenlenen “Kış Kariyer Günleri”nin konuğu oldu. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı-Deniz Trafik Başoperatörü Kpt. Uğur Karabay, Yönetim Kurulu Üyeleri Kpt. Kerem Gül ve Kpt. Ozan Sayın ile Deniz Trafik Operatörleri Kpt. Özer Oral ve Kpt. Gökhan Bahtiyar katıldı. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Karabay’ın açılış konuşmasının ardından mesleki tanıtım, operatörlerin yeterlilikleri, görevleri ve Deniz Trafik Hizmetleri’nin amaçları hakkındaki tanıtıcı video ve sunumlara yer verildi.

Karabay konuşmasında “Gemi Trafik Hizmetleri’nin amacının sorumluluk alanı içerisinde, ulusal ve uluslararası mevzuatlar çerçevesinde ve aktif katılımcı gemi trafiği ile ilgili olarak, “Bilgi Hizmeti”, “Trafik Organizasyonu Hizmeti”, “Seyir Yardımı Hizmeti” sağlayarak, seyir, can, mal ve çevre emniyetini artırmak, gemi ve suyolu verimliliğine yardımcı olmaktır.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca Gemi Trafik Hizmetleri’nin deniz yetki alanlarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gözü, kulağı ve sesi olduğu vurgulandı.

İzmir Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nde görevli Deniz Trafik Başoperatörü Kpt. Ozan Sayın ise sunumunda İzmir, İzmit ve Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezleri’nin işletilmesinin yönetmelik ve talimatlar bakımından Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nden farklılık gösterdiğinden kısaca bahsederek, İzmir Gemi Trafik Hizmetleri’nin yetki alanları, yapısı, teknik ve fiziki donanımları ile ilgili bilgilere yer verdi.

Sunumlarda ayrıca “T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü çatısı altında bulunan Gemi Trafik Hizmetleri Merkezleri, dünyanın en tehlikeli suyollarından bir tanesi olan Türk Boğazları’nda ve Türkiye’de deniz ticaretinin en yoğun olduğu liman ve deniz yetki alanlarında meydana gelebilecek kaza riskini en aza indirmek ve gemilerin neden olabileceği felaketlerin önüne geçebilmek adına faaliyet gösteren en başlıca emniyet artırıcı kuruluştur.” ifadelerine yer verildi.

Sunumların ardından gerçekleşen soru-cevap kısmında mesleki bilgi ve tecrübelerini paylaşan katılımcı Deniz Trafik Operatörleri, denizcilik mesleğine yeni başlayacak olan öğrenciler için Standart Denizcilik Haberleşme Kalıpları (SMCP) kullanımının mesleki hayatlarına başladıklarında, diğer gemiler ve dünyadaki diğer Gemi Trafik Hizmetleri ile sağlıklı iletişim kurulabilmesi adına çok büyük önem arz ettiğini vurguladılar. Ayrıca kariyer planlamalarında Deniz Trafik Operatörlüğü mesleğinin yer alması tavsiyesinde bulundular.

Vira Haber