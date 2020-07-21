Finans Piyasaları Arkas’a Güven Duydu

Denizcilik, liman işletmeciliği ve deniz, kara, demir, havayolu taşımacılığını entegre ederek sunduğu lojistik hizmetleri gibi ana iş kollarının yanında gemilere yakıt ikmalinden otomotive, sigorta hizmetlerinden bilgi sistemlerine ve turizme kadar birçok farklı sektörde faaliyet gösteren Arkas, bir yandan yatırımlarına devam ederken diğer yandan da ekonomik konjonktüre uygun finansal önlemler alarak, bilançosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin lider ve düzenleyici banka olarak yer aldığı sendikasyonda, HSBC Bank A.Ş., HSBC PLC., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.Ş., T.C.Ziraat Bankası A.Ş., T.Garanti Bankası A.Ş., Şekerbank T.A.Ş., TSKB A.Ş., Denizbank A.Ş., Alternatifbank A.Ş., Akbank T.A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Fibabanka A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Odea Bank A.Ş., Pasha Yatırım Bankası A.Ş., ve Aktif Yatırım Bankası A.Ş. de diğer katılımcılar olarak yer alıyor. Sözleşmenin hukuk danışmanlığını bankalar adına White & Case, Arkas adına ise Verdi Hukuk bürosu yaptı.

Arkas Holding Mali İşler Başkan Yardımcıları Cenk Sivrioğlu ve Orhun Alşan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. liderliğinde 18 bankanın katıldığı 800 Milyon USD’lik 1 yıl geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasının imza töreninde; Finans piyasalarının Arkas’a duyduğu güvenin bir göstergesi olarak kamu ve özel bankalardan oluşan bu kadar geniş katılımlı refinansman desteği sağlanabildiğini söyleyerek bankalara iş birlikleri için teşekkür ettiler.

İmza töreninde Arkas’ın ana iş kollarından denizcilik ve lojistik sektörlerinde öncü olmaya devam edeceğini belirten Sivrioğlu ve Alşan; Denizcilikte uluslararası konteyner taşımacılığında dünyanın en büyük 25 şirketinden biri olan Arkas’ın, güçlenen finansal yapısının desteği ile, bu alanda büyümesini sürdürerek Türkiye’nin dış ticaretine artan ivme ile hizmet sunacaklarını belirttiler. Geçen yıl Arkas Lojistik tarafından gerçekleştirmiş oldukları ve havacılık sektöründe dünyanın en büyük göçü olarak nitelendirilen İstanbul Havalimanı’na Türk Hava Yolları’nı taşıma projesine benzer nitelikteki konularda ülkemiz için katma değerler üretmenin Arkas için öncelikli hedefler arasında bulunduğunu söylediler.

Vira Haber