Dünyanın En Büyük Turizm Amaçlı Korsan Gemisi Manavgat'tan Suya İndirildi

Dünyanın en büyük turizm amaçlı korsan teknesi olan ve 1000 yolcu kapasitesine sahip turizm amaçlı korsan teknesi The Last King, Manavgat'ta tamamlanarak suya indirildi.

TEKNENİN İNŞASI 1 YIL SÜRDÜ

60 metre boyunda, 14 metre genişliğindeki tur teknesinin yaklaşık 4 milyon dolara mal olduğunu belirten Şirket sahibi Mehmet Akyol, “Teknenin inşasında yan sanayilerle birlikte 120 kişi çalıştı. Teknenin yapımına 2019 Temmuz ayında başladık, tam 1 yıl sonra 2020 Temmuz ayında tamamlayarak suya indirdik.

MANAVGAT İÇİN DE BİR İLK

Geceli gündüzlü bir çalışma sonucunda bu şekilde bir tekne ürettik. Bin kişi kapasiteli teknemiz bu boyutlarda Türkiye’de ilk ve tek. Manavgat’ta üretilmesi ayrıca bir güzellik. Çünkü Manavgat’ta böyle bir teknenin üretilmesi imkansız görülüyordu ama üretilebiliyor, yapılabiliyor.

Bizlere destek veren resmi kurumlarımız başta olmak üzere Manavgat Belediyesine teşekkür ederiz” dedi.

Vira Haber