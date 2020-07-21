Posidonia Uluslarası Denizcilik Fuarı İptal Edildi

Posidonia sözcüleri yaptıkları açıklamada, daha önce Haziran 2020’den Ekim 2020’ye ertelenen Posidonia Uluslararası Denizcilik Fuarı’nın iptal edildiğini açıkladı.

İPTALİN NEDENİ KORONAVİRÜS

Ülkelerdeki koronavirüs salgınının mevcut durumunu göz önünde bulundurduklarını açıklayan Posidonia sözcüleri, kararı birçok denizcilik topluluğu ve katılımcı ile istişare sonucu aldıklarını söyledi.

İptalle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ‘’Belli bölgelerdeki vaka sayılarının endişe verici artışı ve pandeminin önümüzdeki aylarda bizi nereye götüreceğini sağlıklı bir şekilde tahmin edemiyor oluşumuz, kontrolümüzün ötesindeki koşulları doğuruyor ve şu anda geçerli olan belirsizliği artırıyor.

Dahası, sergi malzemelerinin sevkiyatı ve vakalar çoğaldıkça sürekli olarak yeniden değerlendirilen uluslararası seyahat kısıtlamaları, birçok kişinin Yunanistan'ı ziyaret edemeyeceği ayrı bir olasılığı doğuruyor ve uluslararası katılımcılarımıza ve ziyaretçilerimize büyük zorluklar oluşturuyor ki onlarsız Posidonia asla aynı olmazdı.

"2022'YE HAZIRLANIYORUZ"

Posidonia'nın benzersiz kılan notalardan biri de sergi içinde ve çevresinde buluşma, etkileşim, sosyalleşme ve etkinliğimizi çevreleyen misafirperverlik, enerji ve eğlencenin tadını çıkarma fırsatlarıdır. Yunan ve uluslararası denizcilik topluluklarını bir araya getiren bu özel ortamın Covid-19 nedeniyle zarar görmesinden endişe ediyoruz. Bu nedenle Posidonia ile ilgili herkesin beklediği haberleri veremiyoruz…

Bunun yerine, Haziran 2022'de yapılacak bir sonraki Posidonia Uluslararası Denizcilik Fuarı için hazırlıklarımıza, iyimserlik içinde Covid-19'un kontrol altında olduğu sağlıklı bir dünyaya gireceğimize olan güven ile başlıyoruz.’’

Vira Haber