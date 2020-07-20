İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran'dan Kıbrıs Mesajı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran Kıbrıs Türk Barış Harekâtı'nın 46'ıncı yıl dönümü nedeniyle anlamlı bir mesaj yayımladı.

İşte o mesaj:

Kıbrıs Türk'ünün hakkını, hukukunu ve varlığını yok etme girişimine engel olan 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümünde, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutluyor, bu mücadelede canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyorum.

Tamer KIRAN

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı