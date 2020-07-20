Kıbrıs Türk Barış Harekâtında Kullanılan Çıkarma Gemisi Müze Oldu
Kıbrıs Türk Barış Harekâtının 46'ıncı yıl dönümünde 'TCG / Ç-128 çıkarma gemisi KKTC'deki müzeye hibe edildi.
Müzeye dönüştürülen 'TCG / Ç-128 çıkarma gemisi, Kıbrıs Türk Barış Harekatı'nın 46'ıncı yıl dönümünde ' KKTC'deki müzeye hibe edildi.
1974'de inşa edilen ve 27 Haziran 2014'te hizmet dışına ayrıldıktan sonra İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na çekilen 'TCG / Ç-128 çıkarma gemisi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla müzeye dönüştürüldü.
Kıbrıs Barış Harekatı sırasında adaya zırhlı araç, asker, silah, ekipman, ve mühimmat taşıyan TCG / Ç-128 çıkarma gemisi, 20 Temmuz'da düzenlenen törenle halka açıldı.
İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Kıbrıs gazilerince yolcu edilen gemi, 56 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğine sahip.
MÜZE GEMİDE DÖNEMİN ATMOSFERİ YANSITILIYOR
Müze haline getirilen gemide, savaş döneminde kullanılan silahlar, askerlerin savaş esnasında günlük hayatlarını sürdürdükleri ekipmanlar, harekat esnasında kullanılan mühimmatlar, savaşta bir askerin kaskının parçalanmış hali, tarih kitapları, harekatı anlatan videolar ve fotoğraflar bulunuyor.
Vira Haber
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