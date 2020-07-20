İstanbul27 °C

  1. HABERLER

  2. TAMER KIRAN

  3. İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran'dan Montrö Mesajı
İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran'dan Montrö Mesajı

İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran'dan Montrö Mesajı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

A+A-

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 84. yıldönümü vesilesiyle anlamlı bir mesaj yayımladı.

İşte o mesaj:

Ülkemizin, İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinde tam hâkimiyet kurmasının tescili olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 84. yıldönümü kutlu olsun. 

Tamer KIRAN

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı

Bu haber toplam 92 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.