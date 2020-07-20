İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran'dan Montrö Mesajı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 84. yıldönümü vesilesiyle anlamlı bir mesaj yayımladı.

İşte o mesaj:

Ülkemizin, İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinde tam hâkimiyet kurmasının tescili olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 84. yıldönümü kutlu olsun.

Tamer KIRAN

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı