İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran'dan Montrö Mesajı
İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.
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İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 84. yıldönümü vesilesiyle anlamlı bir mesaj yayımladı.
İşte o mesaj:
Ülkemizin, İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinde tam hâkimiyet kurmasının tescili olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 84. yıldönümü kutlu olsun.
Tamer KIRAN
İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı
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Etiketler : Tamer Kıran, Montrö, İstanbul, Çanakkale
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