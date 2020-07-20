Türkiye’de Bir İlk Yalıkavak Marina’da

“Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” ödüllü Yalıkavak Marina 2020 sezonunda da dünyanın en iyi restoranlarının ve prestijli lüks markaların adresi olmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü Arkadiy Novikov tarafından kurulan Novikov Grubu’nun köklerini temel alarak sezona hazırlanan Novikov Bodrum restoranı gastronomik deneyimler yaşamak isteyenleri lezzetli, taze ve sağlıklı yiyecekler ile buluşturacak.

TÜRKİYE’DE İLK

29 yılı aşkın süredir, 90’dan fazla başarılı projeye imza atmış Novikov Grup sektörde lider olmaya devam ediyor. Etkileyici coğrafya, yetenekli şeflerden gastronomik lezzetler, çağdaş tasarım, kusursuz hizmet ve rahatlatıcı atmosferi ile sektörde fark yaratmayı ve ayrışmayı hedef olarak belirliyorlar. Sürekli yeni projeler yaratan, aktif olarak yeni deneyimler sunan dinamik şirket Novikov Grup, 1991 yılında, ünlü iş adamı ve Rusya’nın ilk uluslararası alanda başarılı restoran işletmecisi Arkadiy Novikov tarafından kurulmuştur. Eğitimini tamamladıktan sonra Hard Rock Café gibi önemli ve ünlü restoranlarda şeflik yapan Arkadiy Novikov ilk restoranını 1992 yılında açtı ve restoran işinde Rusya’da yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Açtığı restoranlarda gittikçe yükselen kariyeri ile 2004 yılında “GQ Yılın Adamı”, “Hospitality 2004 Ödülü” ve 2009 yılında “Altın Köprü Ödülü” ne layık görüldü. İtalya, İngiltere, ABD, İspanya gibi birçok ülkede restoranlar açan Novikov Grubu hep yeni projeler üreterek restoranlarında farklı konseptler işliyor ve misafirlerine benzersiz deneyimler yaşatıyor. Miami, Moskova, Londra, İbiza, Sardinya Adası, Doha gibi dünyanın en önemli lokasyonlarında bulunan “Novikov” restoranı, Türkiye’de ilk kez Yalıkavak Marina’da açılıyor.

Türkiye’deki ilk “Novikov Bodrum” restoranını Yalıkavak Marina’da açan Novikov Grubu, süper lüks yat marinası, prestijli kitlesi, benzersiz konumu, eşsiz davetleri, seçkin alışveriş imkanları, ödüllü otelleri ve ünlü restoranları ile bir hizmet devi haline geldiği için Yalıkavak Marina’yı tercih ettiğini belirtiyor.

Dünyaca ünlü Novikov Restoranları'nın ortak özelliği, dünyanın her yerinden gelen taze balık ve kabuklu deniz ürünlerinin sergilendiği dolaptan seçeceğiniz ürünün, restoranın açık mutfağında istediğiniz şekilde pişirilmesi... Novikov Restoranları'nın Executive Chef'i Clifton Ian Muil, Novikov Bodrum açılışına özel bu yaz Bodrumlu misafirleri ile birlikte olacak.

HER GÜN GELİŞEN UZAK DOĞU DENİZ ÜRÜNLERİ

60’tan fazla yerel personele istihdam imkanı sağlayan Novikov Bodrum, uluslararası bir mutfak, yaratıcı şekilde her gün gelişen Uzak Doğu deniz ürünleri, Novikov bahçesinden taze sebzeler ve markanın imza yemekleri ile Pan Asya mutfağını misafirlerine deneyimletmeyi planlıyor. Günlük olarak şekillenecek menü ile balık ve deniz ürünleri taze olarak servis edilecek.

YALIKAVAK MARİNA’NIN TAM KALBİNDE

Türkiye’nin lüks yaşam ve yat turizminin marka elçisi olan Yalıkavak Marina’nın tam kalbinde, Novikov Bodrum bu yaz gerekli tüm dezenfeksiyon ve önlemlerini alarak müşterilerine güvenli ve sağlıklı bir servis sunacak. Dünyaca ünlü başarılara imza atmış Novikov Grubu bünyesindeki Novikov Bodrum restoranı ile bu yaz sağlığına dikkat eden, bir lezzet serüveni yaşamak isteyen ve nefis tatlar ile yaz günlerinin keyfini doya doya çıkartmak isteyen tüm misafirleri ile tanışmayı bekliyor.

Novikov Bodrum’da rezervasyon yapmak için +90 552 721 70 74 nolu telefondan restorana ulaşabilir ya da +90 535 660 1515 nolu telefondan The Marina Concierge ile irtibata geçerek size özel hizmet alabilirsiniz.

Vira Haber