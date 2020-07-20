Piri Reis Üniversitesi İlk Üçe Girdi

Piri Reis Üniversitesi, YÖK tarafından hazırlanan Bilimsel Yayınlar Sıralamasında Türkiye’de ilk üç üniversite arasına girdi.

“YÖK 2019 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu” başlığı altında yayınlanan raporda Piri Reis Üniversitesi Bilimsel Yayınlar Sıralamasında Türkiye'de ilk üç üniversite arasına girdi.

Türkiye'nin tek denizcilik ihtisas üniversitesi olan Piri Reis Üniversitesi’nin, üstün bir başarı gösterdiği öğretim elemanı başına endeksli yayın sayısı bağlamında başarı gösterdiği ortaya çıktı.

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerdeki öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı ortalaması 0,314 iken Piri Reis 0,863 ile Koç ve Sabancı Üniversitelerinin ardından üçüncü sırayı aldı.

Vira Haber