D-Marin Göcek’e Mavi Bayrak Ödülü

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen, “Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni” bu yıl İzmir Büyükşehir ve Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde Çeşme Ilıca Halk Plajında gerçekleştirildi. Bulunduğu yörede çevre bilincinin artmasını sağlamak ve Mavi Bayrak Ödülleri’nin korunması için 2011 yılından bu yana gerçekleşen etkinlikte D Marin Göcek yine ödülün sahibi oldu.

Bu yıl Mavi Bayrak çekmeye 468 plaj, 7 yat ve 22 marina hak kazanmış bulunuyor. Törende en iyi çevre etkinliği yapan otel ve marinalara da ödül verildi. D-Marin bünyesinde faaliyet gösteren D-Marin Göcek, yıl boyunca çevreyi korumak için düzenlediği etkinliklerle “En İyi Çevre Bilinçlendirme Etkinlikleri” ödülünü almayı hak kazandı.

Faaliyetlerinde çevre duyarlılığını ön planda tutan D-Marin, doğal hayatı destekleyen alt yapı sistemleri ve ekolojik dengeyi gözeterek verdiği hizmetlerine devam edecek.

Vira Haber