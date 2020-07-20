Karadeniz’den Güzel Haber Çalışmalar Başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların ardından sondaj için Karadeniz'e giden Fatih gemisinin çalışmalarına başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Dönmez, "İlk sondaj Tuna-1 lokasyonunda başladı" ifadelerini kullandı.

Dönmez açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için denizlerimizin her bir metrekaresini karış karış arayacağız. Varsa mutlaka bulacağız."

Vira Haber