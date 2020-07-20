Türkiye’de Bir İlk STM, Tarafından Geliştirildi

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM), askeri gemilerin yanı sıra ticari deniz platformlarına da yönelik yerli yazılımla ürettiği elektronik harita görüntüleme ve bilgi sistemi olan “STMDENGİZ ECDIS” ile Türkiye’nin, denizcilik sektöründe dünya çapında geçerli olan Denizcilik Ekipmanları Direktifi-MED sertifikası Wheelmark‘ı almaya hak kazanan ilk şirket oldu.

STM’den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) kurallarına uyumlu ve yedeklendiğinde kağıt haritalara alternatif olarak kullanılabilecek, bilgisayar bazlı, platformda bulunan diğer seyir yardımcıları olan Parakete, Cayro, Atalet Seyir Sistemi, İskandil, GPS, AIS vb. ile arayüzü bulunan ve seyir radarı ile birlikte çalışabilen STMDENGİZ ECDIS, muhtelif elektronik seyir haritaları ile kullanıcısına emniyetli seyir imkanı sağlayacak.

STMDENGİZ ECDIS, SEYİR PLANININ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIYOR

STMDENGİZ ECDIS, diğer veri sağlayıcılarının entegre edilmesiyle seyirsel farkındalığı artırırken, seyir planı ve değerlendirmesinde kullanılacak süreyi azaltarak seyir planının verimliliğini de artırıyor.

Harita düzeltmelerinin elektronik harita üretici kuruluşlarca otomatik olarak yapılarak sisteme yüklenmesiyle seyir personeli üzerindeki yükü de azaltarak harita düzeltmelerinin verimliliğini de olumlu etkileyen sistem, elle yapılan harita düzeltmelerine ve uzun seyir planlarına olan ihtiyacı ise ortadan kaldırıyor.

KULLANICI DOSTU YAZILIMA SAHİP

Kullanımı kolay ekran fonksiyonları ve yüksek çalışma performansının yanı sıra kullanıcı dostu yazılıma sahip olan ve çeşitli ekran boyutları bulunan STMDENGİZ ECDIS’de, rota planlama/düzenleme ve emniyet kontrol fonksiyonları yer alıyor.

Vira Haber