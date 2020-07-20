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İstanbul'da Tekne ve Yatlara Koronavirüs Denetimi

İstanbul'da Tekne ve Yatlara Koronavirüs Denetimi

İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü boğazdaki tekne ve yatlara yönelik koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul Boğazı'nda faaliyet gösteren tekne ve yatlara yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

Denetimlerde 00.00'dan sonra faaliyetini sürdüren bir yata cezai işlem uygulandı.

Teknelerde sosyal mesafe ve maske kuralına uyum denetlenirken, evrak kontrolü de yapıldı. Polis ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

Vira Haber

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