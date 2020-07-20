UZMAR, SOCAR Aliağa Terminali’nde Tatbikat Yaptı

Senaryo gereği oluşturulan kirlilik; terminalde sürekli olarak konuşlu bulunan bariyer ve diğer yardımcı ekipmanlar kullanılarak kontrol altına alındı. Deniz araçları, sıyırıcılar ve depolama tankları vasıtasıyla toplama ve depolama işlemleri gerçekleştirilerek senaryo gereği toplanan atıklar lisanslı atık alım tesislerine gönderildi.

Tatbikat, UZMAR ve SOCAR Terminal yetkililerinin operasyonel liderliğinde yaklaşık 2 saatte tamamlandı. Gerçekleştirilen bu tatbikatla, UZMAR ve SOCAR Terminal arasındaki iş birliği, iletişim ve koordinasyonun çok iyi düzeyde olduğu ve terminalde oluşabilecek kirliliklere karşı hazırlıklı olunduğu bir kez daha görüldü.

Vira Haber