Finike Denizaltı Dağları'ndaki deniz memelileri izlenmeye başlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi tarafından Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesinde nesli tehlike altındaki balinalar ile yunusları koruma çalışması yapılacak.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi adına projeyi yürüten Prof. Dr. Bayram Öztürk yönetiminde üniversitenin araştırma gemisi R/V YUNUS-S ile bölgede kirlenmenin yanında derin deniz türlerinin de örnekler ve ilk kez 2200 metre derinlikten alındı. Mayıs ayında başlayan projenin ikinci saha çalışmalarına geçildi.

İklim değişikliğine uyum sağlanması amaçlanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Finike Denizaltı Dağlarının nesli tehdit ve tehlike altında olan türlerin yaşama alanı olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Balinalar ve yunuslar sağlıklı denizlerin önemli bir göstergesidir. Bu nedenle kaşalot ve gagalı balina türleri için tehdit niteliğindeki her türlü etkenin ortadan kaldırılması için alanı çok yönlü olarak araştırıyoruz. Bu türleri ve yaşam alanlarını korumak ülkemiz için önemli olduğu kadar dünya içinde önemlidir. Ayrıca deniz ve kara alanlarımızı artırmak için bakanlık olarak çaba sarf etmekteyiz. Söz konusu alanların artırılması ile iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum sağlanması hedeflenmektedir."

Finike Denizaltı Dağları Bölgesinde soğuk su sızıntıları, hidrotermal bacalar ile nadir bentik türlerin Doğu Akdeniz’de biyolojik çeşitliliğin korunması için gerekli olduğunu vurgulayan Kahraman, "Finike Denizaltı Dağları bölgesinde yapılan bilimsel çalışmalar bölgenin yönetim planının oluşturulması, deniz memeli türlerinin korunması, gerekli tedbirlerin alınması ve ileriye dönük olarak yapılacak izleme çalışmaları için önemli bir başlangıçtır" dedi.

Vira Haber