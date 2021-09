Arkas Aegean Link Regatta’nın 2021 Şampiyonu Comet A

EAYK (Ege Açıkdeniz Yat Kulübü), Çeşme Marina ve Arkas iş birliğinde düzenlenen; Türkiye Yelken Federasyonu ve Çeşme Belediyesi’nin destekleriyle yapılan Arkas Aegean Link Regatta sürdürülebilir bir yarış olma hedefiyle düzenlenmeye devam ediyor. Türkiye Yelken Federasyonu’nun belirlediği kurallar ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği pandemi önlemleri çerçevesinde düzenlenen yarış, bu yıl da denizde renkli görüntülere sahne oldu.

17-19 Eylül tarihleri arasında Çeşme açıklarını yelkenlerle donatan yarışa bu yıl 44 tekne ve 400 civarında yarışçı katıldı. IRC A 0-1-2-3-4, IRC B 1-2 ve Destek 1-2 kategorilerinde yarışan takımlar üç gün süresince toplam 5 yarışta Çeşme Marina, Sakız Boğazı, Kara Ada ve Ilıca Koyu güzergahında özledikleri rüzgarla buluştu.

Üç gün boyunca gerçekleştirilen 5 yarışın sonunda her kategorinin 1., 2. ve 3.’leri ile birlikte Overall kategorisinde de ilk üç ekip kupalarına kavuştu. Yarış sonuçlarına göre overall overall birincisi Arkas Mat Sailing Team, ikincisi Corendon Cheese, üçüncüsü ise Lemon oldu.

Kupalar mesafe ve hijyen önlemleri nedeniyle Çeşme Marina’da teknelere tek tek teslim edildi. Overall kupasını kazananlara kupalarını Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas takdim etti.

Ekrem Oran “Çeşme yelken sporu açısından çok şanslı. Çünkü Yelken Federasyonu Başkanımız Özlem Akdurak bir Çeşmeli. Ve elbette Arkas Çeşmeli ve Türkiye’de yelkenin temel taşlarından bir tanesi. Ümit ediyorum ki daha nice Avrupa şampiyonalarına dünya şampiyonalarına Çeşme ev sahipliği yapacak.”dedi.

Özlem Akdurak, Arkas Aegean Link Regatta’ya katılan tüm yelkencilere, bu güzel yarışı başlatıp devam ettiren Arkas’a, bu yarışın her detayı ile ilgilenen Sayın Belediye Başkanımıza ve tabii ki marinamıza da teşekkür ediyor, yarışçıları da tebrik ediyorum.

Bernard Arkas “İki senedir pandemi şartlarında kurallara uygun şekilde yarışımızı düzenliyoruz. Bu yıl ülkece yaşadığımız doğal afetlerden ders alarak doğanın ve yaşam kaynaklarının korunması konusunda “yeşerteceğiz” ve “temizleyeceğiz” diyerek yarışımızın mottosu ile farkındalığı artırmak istedik. Arkas olarak 15 yıldır Çeşme koylarının temiz kalması amacıyla Turmepa ile işbirliği yapıyoruz. Esas amacı denizin kirletilmeden önce korunması olan Arkas Turmepa II teknesi sıvı ve katı atıkları teknelerden topluyor. Ayrıca geçtiğimiz aylarda ülkemizin ciğerlerine düşen koru da unutmadan yaynan ormanlarımızın yeniden yeşertilmesine destek olmak amacıyla her yarışcı adına; Ege Orman Vakfı’na fidan bağışladık. Yarışımıza katılan tüm yelkenlere teşekkür ediyorum seneye görüşmek üzere” dedi.

Rüzgarı iyi okuyan ve aksiyon alan tekneler derece elde etti

Yarışın Baş Hakemi Eşref Uzun yarış briefingini her sabah whatsapp üzerinden online yaptı. Arkas Aegean Link Regatta’nın ilk gününde rüzgarın zaman zaman sıfıra düşmesi nedeniyle yarışın süresi 3,5 saatten 5 saate çıkarıldı. Bu sürede finişe tek ulaşan takım Comet A teknesi ile Arkas Mat Sailing Team oldu. Hafif hava ekstra konsantrasyon istiyor. Tolga Yağlı, hafif havanın ekstra konsantrasyon gerektirdiğini ve Comet A’nın dümencisi Serhat Altay’ın en iyi yaptığı işlerden biri bu olduğunu belirterek, sağanakları takip edip çok iyi manevralarla takımın finişe ulaştığını söyledi.

İkinci gün Çeşme açıklarında üç yarış yapıldı. Overall’da Arkas Mat Sailing Team ve Eshquia-WMG Yelken ilk üç oldu. Yarışın üçüncü gününde Çeşme marina açıklarında başlayıp Ilıca’da tamamlanan tek yarış yapıldı. Hava durumu üç gün sakin gösteriyordu ama Çeşme, Sakız Boğazı ve Ilıca Körfezi her zamanki rüzgarını yarışçılara gösterdi. Hava önce kuzeyde başladı, daha sonra kesip batıya ve lodosa döndüğü için rüzgar zaman zaman kesilse de tazeledi, devam etti. Ama rüzgarı iyi okuyan ve aksiyon alan tekneler derece elde ettiler.

Çeşme’de 2011 yılından bu yana düzenlenen Aegean Link Cup, 2017’den beri Arkas Aegean Link Regatta adıyla yapılıyor. Bu yıl 44 teknenin katıldığı yarışa son dört yılda 195 tekne ve 1800 civarında yarışçı IRC ve Destek kategorilerinde mücadele etmiş oldu.

Arkas Aegean Link Regatta 2021 sonuçları

IRC A 0

1. Arkas Mat Sailing Team

2. Team Spirit

IRC A 1

1. Europen Mersin Yelken

2. Lemon

3. Team LineA Rossa

IRC A 2

1. Corendon Cheese

2. Esquia- WMG Yelken

3. Atiye

IRC A 3

1. Cygnus

2. Mare

3. Mercer-Blue Miles

IRC A 4

1. Yediçeriler

2. Rengareng

3. Trinity

IRC B 1

1. Bilicra-Shakara

2. Perlewhite

3. Meltemi

IRC B 2

1. Devrim

2. Goodday Sunshine

3. Quartet oldwell Banker

DESTEK 1

1. Pearl M

2. Defne

3. She

DESTEK 2

1. Aruna Odtü

2. Demireks Lina

3. Capoeira

Vira Haber